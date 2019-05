El campo y las depuradoras centran la inversión de la Junta en Granada

En cuanto a la Alhambra , la memoria de la Junta hace hincapié en el proyecto de mejora del entorno del monumento en la zona del hotel Reuma, con la restauración del Paseo de Romayla en colaboración con el Ayuntamiento de Granada que costará más de 700.000 euros. No obstante, la partida más cuantiosa de más de 5 millones tiene que ver con las iniciativas relativas a la conservación, restauración, obras arqueológicas, actuaciones en los jardines y ordenación del espacio en el monumento nazarí.

La presa Rules o el hospital de Órgiva, en el cajón del olvido

En el lado opuesto del anteproyecto de Presupuestos presentado ayer por la Junta de Andalucía hay algunos nombres propios de la provincia de Granada cuya ausencia también son noticia. Así, aunque hay numerosas obras dedicadas a planes de emergencia en presas y embalses, y más concretamente a las urgentes obras en depuradoras, no hay mención directa a Rules, un proyecto en el que el Gobierno andaluz tiene su cuota de protagonismo, pero que sin embargo no aparece reseñado en estos Presupuestos.

El debate sobre la ampliación del Metro de Granada tampoco ha surtido efecto de cara a estos Presupuestos. De este modo, solamente se dice en la memoria que “la puesta en servicio del Metro de Granada ha contribuido a mejorar la movilidad sostenible en la capital y su Área Metropolitana, al vertebrar el eje norte–sur, donde se encuentra el mayor crecimiento poblacional que se ha experimentado en la última década”. Asimismo, de aquel teleférico a Sierra Nevada que tanto sonó durante la campaña no hay palabra alguna en todos los documentos que acompañan a los Presupuestos.

Respecto a promesas más concretas destaca la ausencia del Hospital de Alta Resolución de Órgiva, ese centro hospitalario comarcal que los vecinos de la Alpujarra de Granada llevan esperando durante más de dos décadas sin que haya respuesta autonómica, por el momento.