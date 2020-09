Primera dimisión de un equipo directivo de un colegio de Granada tras la vuelta al colegio

l equipo directivo del colegio Tierno Galván de la localidad granadina de Pulianas ha presentado su dimisión ante la imposibilidad de atender a 28 niños de primero de Infantil con “una mínima seguridad”. Así se expresa la directora, Encarnación Martín. Lleva 25 años en el centro. “Tengo alumnos que son hijos de alumnos, pero en estas condiciones no tengo ni fuerzas ni ánimos” para continuar.

En centro cuenta con un aula de 3 años con 28 menores matriculados. “Esperábamos que con 28 niños nos admitieran el cupo que solicitamos”, explica Martín. Con el cupo se refiere a un maestro más. Ayer Educación respondió con una negativa a la petición del colegio, lo que ha llevado a la directora, a su jefa de estudios y al secretario a dimitir.

“No vemos correcto que sigan viendo números y no niños”, añade Martín, que destaca que, además, “el aula es muy chica”. “Soy la que representa a la Administración en mi centro y no puedo defender los argumentos” con los que la Administración ha respondido a la petición de un docente más. “El protocolo con niños tan pequeños es imposible de cumplir”, añade. “Tenemos que cogerles en brazos, consolarles... es nuestra profesión. Y si tenemos que coger el bicho... pero, vamos, esto es abusar”, reflexiona la maestra. Además de este exceso de ratio (el máximo de niños por aula es de 25 en Infantil) el centro está a la espera de que se cubran dos plazas de dos docentes que han pedido permisos no retribuidos.

El Ayuntamiento metropolitano se ha unido a la reivindicación del centro. Antes de que comenzaran las clases el Consistorio urgió a la Junta de Andalucía a que desdoblara el aula de Infantil de 3 años. “Necesitamos que la Delegación de Educación escuche las demandas de este Ayuntamiento y del equipo directivo del centro educativo de nuestro municipio para acondicionar las aulas lo máximo posible frente al Covid-19”, señaló el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza (PSOE), en declaraciones recogidas antes del inicio de las clases el pasado 10 de septiembre por Europa Press.

Ayer el alcalde reconoció que “tenemos un caos”. “Es impresionante. La semana pasada” se prometió el maestro que permitiría el desdoble y “ahora nos dicen que de Sevilla han dicho que no” a dotar con otro docente al centro. Por otro lado, Carranza alega que el centro cuenta con espacios suficientes para proceder a partir el grupo. Hasta cinco aulas del Tierno Galván están vacías, pero no se puede hacer el desdoble por no contar con personal. “Estamos indignados”, insistió el edil, que anunció movilizaciones para exigir más plantilla. Para ello se ha previsto una reunión con la comunidad educativa en la que se abordarán medidas de protesta.Desde el Ayuntamiento se indica que, además, se han ofrecido espacios municipales, aunque en un principio eso no sería necesario dado que el centro cuenta con aulas vacías.

El del CEIP Tierno Galván es el primer equipo de dirección en la provincia de Granada que toma la decisión de dimitir, aunque situaciones similares ya se han dado en otras provincias como protesta ante la imposibilidad de poner en la práctica las medidas sanitarias y de distancia social que recoge Salud como imprescindibles en el regreso a la actividad docente presencial. El primer equipo directivo en tomar esta decisión fue el del CEIP Clara Campoamor de la localidad sevillana de Bormujos.

Además de esta dimisión, ayer fue el primer día de clase en la veintena de institutos de la capital granadina. En estos centros las clases se retomaron un día después que en el resto de la provincia por ser el pasado 15 de septiembre festivo local. Según indicó el presidente regional de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía (Adián), Miguel González Dengra, director del IES Mariana Pineda de Granada. Según su valoración, la jornada fue de normalidad. “No ha habido incidencias importantes”, destacó. Según sus cálculos, ayer se incorporaron a las clases presenciales un 5% del alumnado que en estos días debe retomar sus estudios en los institutos granadinos. La mayoría de los centros han optado por una entrada escalonada, con el fin de explicar a los alumnos los nuevos protocolos y de adaptarse a la nueva normalidad, además de evitar aglomeraciones. Asimismo, Dengra destacó que se han incorporado los docentes de apoyo Covid.

En total, en toda Granada se incorporan en estos días a las clases 113.097 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos y Artísticas elementales y profesionales en 286 centros. Buena parte de éstos han optado por emplear los cuatro días de flexibilización que permite Educación para programar un regreso escalonado, por lo que no será hasta la semana que viene cuando se dé por finalizada la llegada del alumnado.