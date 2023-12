Profesores del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada obtienen un proyecto europeo de educación ambiental

Profesores del Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada han obtenido un proyecto europeo en la Convocatoria ERASMUS+- Capacity Building for Higher Education. El proyecto elegido se centra en impulsar la participación en iniciativas para promover el papel de las universidades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto titulado 'Cooperation Partnership for Digital Higher Education in Integrated Omics for Environmental Sustainability (DigiOmica)', tiene por objetivo desarrollar un programa educativo innovador que busca incrementar las actividades prácticas hacia un entorno verde y sostenible, creando una visión conjunta de ómicas