Psisuki: el psicólogo más viral de Twitter tiene acento granadino

La pandemia ha subido a la palestra la importancia de tener una buena salud mental. La crisis mundial del coronavirus ha puesto de manifiesto que la 'cabeza' es esencial en la vida diaria de cualquier persona, más aún, en una época que se puso en entredicho lo más preciado de una persona: la libertad.

En este contexto se ha descubierto lo que ya era un secreto a voces: la imperiosa necesidad de mejorar el sistema de salud en el ámbito de lo mental. Queda mucho por hacer, pero el primer paso ya ilusiona. El Covid ha quitado mucho, pero ha provocado la creación del Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y Covid-19 para atender al impacto provocado por la pandemia, y de paso quitar tabúes y falsos mitos sobre los problemas mentales.

En estas lides tienen mucho que decir y hacer los jóvenes psicólogos que se presentan como el futuro de otros muchos jóvenes y no tan jóvenes y la extrema urgencia de mantener saludables y estables la mente. En tiempos digitales, donde las redes sociales mandan sobe todas las cosas, algunas personas demuestran que un buen uso de esta es posible. No sólo la exposición de la vida personal y del uso recreativo vive la gente, ayudar desde este canal es una posibilidad real. Granada Hoy descubre el caso viral del psicólogo granadino Jesús Molero.

Jesús es más conocido como Psisuki en el mundo Twitter, donde este joven de Monachil tiene cerca de 25.000 seguidores y lo está petando desde que en plena cuarentena decidiera poner en marcha un proyecto con el único objetivo de ayudar a la gente.

"Esto nace a conciencia durante la cuarentena. Llevaba tiempo siguiendo cuentas de psicología y me di cuenta de que aprendía más por Twitter que por otros lados. Un día puse un par de tuits sobre psicología y tuvieron mucha aceptación para los pocos seguidores que tenía, unos 1.000. Ahí vi que a la gente esto le interesaba. Me di cuenta de que podía usar este canal para divulgar psicología y ayudar a gente de esta manera, pero no me imaginaba lo que iba a venir después", expone Jesús.

Psisuki ha pasado de mil seguidores a más de veinte mil en apenas un año y medio. Sus tuits tienen miles y miles de 'me gustas', y la interacción con sus seguidores es habitual ¿Su principal motivación? Que cualquiera pueda entender sobre psicología.

"Todo fue a conciencia. Avisé que iba a escribir mensajes de psicología, pero no para profesionales, sino para la gente. Me di cuenta de que había poca gente que hablara de psicología en términos más populares, ese tipo de información escaseaba y por eso vi que quería dedicarme a eso, psicología para todos, para que todos la entiendan, psicología en idioma asequible", descubre Psisuki.

Muchos hilos y mensajes después, Psisuki es ampliamente reconocido en Twitter y ya tiene su propia consulta con una lista de espera de tres meses: "Empecé a pensar contenidos, publicar hilos, temas de parejas, celos, el control, dependencia emocional, también el ámbito de la ansiedad, depresión, temas que a la gente le interesa. Cada vez tenía más repercusión, fue un no parar y sigue creciendo”.

Está claro que 'Suki', así es su mote desde hace muchos años, representa ese nuevo paradigma de la psicología, ya que la conexión con las nuevas formas educativas y de crecimiento de los niños se asemejan más a su realidad.

"La gente me dice que se sienten muy identificados con lo que pongo y que nunca habían leído esta versión del ámbito psicológico. Hay gente que me habla para comenzar terapia y me dicen que nunca habían confiado en esto y ahora quieren que yo les trate. Me ven cerca de su realidad, cerca de ellos, sienten que les entiendo", comenta con orgullo Psisuki.

Twitter se ha convertido en parte del trabajo de Jesús Molero, y así lo reconoce él mismo: "Vivo de eso, yo creo contenido a conciencia, lo preparo con detalle. No se consigue un tuit con 70.000 me gustas de la nada".

Es una nueva vía de la psicología y también de las redes sociales. Los jóvenes y aprietan y también piden ayuda para seguir cambiando la situación por parte de las instituciones. "Me gustaría ser psicólogo publico, pero la situación es imposible, hay muy pocas plazas, pero la única intención de un psicólogo es ayuda, no lucrarse", subraya.

Sobre el futuro de la psicología, y tras vivir algo tan increíble como una pandemia, hecho que ha creado "desesperanza e incertidumbre" en la sociedad, Molero se congratula del nuevo plan de salud mental: "Me parece un gran paso adelante. Lo clave es que ahora mismo tenemos seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, la media europea está en 18 y el Plan pretende subir la media a 18 en los próximos cuatro años, ese punto es muy relevante porque aumenta los recursos. Además, se pone el foco en lo social. Los problemas psicológicos no nacen de la cabeza de la persona, no es una mente enferma, sino que nacen de un contexto, de la interacción de la persona con el mundo, y esto la nueva ley lo tiene en cuenta, el hecho de no llegar a final de mes, no pagar las factura, la precariedad y todo lo que le rodea afecta, y este plan pone el foco en este tipo de factores".