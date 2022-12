Puleva renueva e impulsa su compromiso con Granada

Puleva y Granada mantienen un fuerte vínculo desde que la compañía láctea dio sus primeros pasos en Natalio Rivas, allá por 1958. A lo largo de estos más de 60 años, el compromiso con la sociedad granadina se ha venido materializando a través de numerosas iniciativas y proyectos. Durante este 2022, Lactalis Puleva ha impulsado diferentes colaboraciones en la ciudad con el fin de cumplir con su propósito de promover el bienestar para disfrutar de la vida:

El bienestar que promueve Puleva está íntimamente relacionado con la práctica de ejercicio físico. Por eso desde hace décadas apoya los grandes proyectos deportivos de la ciudad: la estación de esquí de Sierra Nevada, el Granada CF y la Fundación CB Granada. De los tres es patrocinador oficial y en cada uno de ellos desarrolla activaciones de promoción del deporte en los niños. Como marca líder en el ámbito de la alimentación infantil, Puleva apuesta por fomentar un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física desde una edad temprana.

Más de 700 niños granadinos en la Escuela de Baloncesto Puleva

En la Fundación CB Granada, además del patrocinio del primer equipo, se apoya la Escuela de Baloncesto Puleva, de la que forman parte los más de 700 niños con los que cuenta el club rojinegro en categorías inferiores. Al igual que ocurrió durante la temporada pasada, Puleva hará posible la concesión de dos becas a dos jugadores de las categorías inferiores de la Fundación CB Granada.

También se organizan diferentes actividades durante el año, como la carrera de gateo de bebés, que se suele celebrar durante la Navidad. O las invitaciones para ver el partido en el popular sofá Puleva, a pie de pista, en el que diferentes familias granadinas han podido disfrutar de una experiencia única.

Becas para apoyar a las futuras estrellas de la nieve

En colaboración con Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, Puleva ha becado a once jóvenes esquiadores con el fin de que pudieran seguir formándose en la práctica de este deporte a lo largo de toda la temporada.

Gracias a esta colaboración, los jóvenes deportistas vienen disfrutando de su pasión por el esquí a la vez que se promueve su crecimiento en valores.

Puleva, dentro de los acuerdos que mantiene con Cetursa, viene desarrollando desde hace años actividades promocionales focalizadas en hipermercados y supermercados de otras provincias, en el marco de la campaña «Puleva te lleva a Sierra Nevada», con el fin de promocionar la estación y de atraer familias de otros puntos de España tanto a Granada como a la estación de esquí.

Solidaridad y experiencias únicas para las familias granadinas

Convertir el fútbol en un vector de ayuda para las familias granadinas más necesitadas ha sido uno de los ejes de actuación durante este año, en la colaboración que Puleva mantiene con el Granada CF. El «marcador solidario» ha permitido canalizar esta ayuda al Banco de Alimentos de Granada, que ha recibido 100 litros de leche Puleva por cada gol marcado por el equipo.

Acercar el fútbol a las familias granadinas ha sido otro de los ejes trabajados dentro del acuerdo de patrocinio. Este año se han sorteado entradas VIP entre los compradores de productos Puleva para asistir a los partidos y vivir una experiencia inolvidable y se han desarrollado diversas promociones a través de redes sociales para mantener vivo el nexo de la ciudad y el equipo.

Cerca del deporte popular

A lo largo del año, Puleva también ha estado cerca de miles de granadinas y granadinos a través de competiciones en otras disciplinas deportivas. El ciclismo, con L'Etape du Tour, el atletismo, el hockey, la gimnasia rítmica o el pádel han recibido el apoyo de la marca, que ha facilitado el desarrollo de estas pruebas, y la degustación y disfrute de algunos de sus productos.

Preservando el entorno y la sostenibilidad

Con motivo del Día Mundial de la Limpieza (World Clean Up Day), personal del centro de trabajo de Lactalis Puleva en Granada, junto a familiares, participaron en una jornada de recogida de residuos depositados en la naturaleza (basuraleza) en los alrededores de la planta granadina, en plena Vega. La iniciativa tuvo como principal objetivo concienciar sobre la necesidad de mantener limpio el entorno más cercano y de hacer una gestión sostenible de los residuos.

Durante la jornada, un técnico de INAGRA, empresa que tiene la concesión municipal del servicio de limpieza y gestión de residuos en Granada, ha ido explicando a las personas participantes en la actividad cómo clasificar adecuadamente los residuos, dónde depositarlos y cómo evitar que lleguen a la naturaleza.

Además, en el primer trimestre de 2023 la planta de Granada estrenará una nueva planta solar de 3,13 megavatios, de forma que el 67% de la energía eléctrica empleada para elaborar los productos será de origen renovable. Con esta nueva instalación se evitará la emisión de 1.275 toneladas de CO2 al año. Sólo en Granada se evitará la emisión de 5.100 toneladas de CO2 cada año.

Despertando las ilusiones de los más pequeños

El vínculo de Puleva y los niños es histórico y forma parte de su ADN como marca. Durante este año, hemos vuelto a conectar con miles de pequeñas y pequeños de nuestra ciudad a través de diferentes actividades. Estos días, en el ayuntamiento, el Cartero Real está ya recogiendo las cartas de todos los niños hasta el próximo 5 de enero. Además de recibir en mano las ilusiones de los más pequeños, el emisario real inmortaliza este mágico momento con los niños en una portada de IDEAL que se pueden llevar impresa al momento junto con un batido Puleva que Tido les entrega a la salida.

El otro momento culminante de la Navidad es la Cabalgata de Reyes, en la que Puleva colabora históricamente con una carroza, en la que pequeños linces, hijas e hijos de empleados de la compañía, recorren las calles de Granada compartiendo su ilusión.

Aunque las visitas escolares presenciales se han tenido que posponer temporalmente con motivo de la pandemia y de obras de mejora dentro de las instalaciones, esta es otra de las actividades preferidas de los granadinos. Mayores y pequeños recuerdan con emoción el día que visitaron la planta de Puleva y descubrieron de cerca cómo es el itinerario que sigue un litro de leche desde el campo hasta la mesa.

Ayudando a que el corazón granadino siga latiendo

Este 2022 Puleva, que siempre ha llevado en su ADN la prevención cardiovascular a través de Puleva Omega 3, ha aportado también un granito de arena en el objetivo de hacer de Granada una ciudad cardioprotegida. La instalación de un nuevo desfibrilador entre las plazas de Bib-Rambla y Pescadería, con el que se dará cobertura a cualquier posible emergencia sanitaria que ocurra en una de las zonas más concurridas de la capital, ha sido posible gracias a una nueva colaboración con el ayuntamiento de Granada. Para Puleva este tipo de dispositivos es muy importante porque salvan vidas, razón por la que también lo incorporó en la planta de Granada como parte del compromiso con la salud y seguridad del personal.

Promoviendo una nutrición y hábitos saludables entre los mayores

Los mayores granadinos también han estado entre las prioridades de la compañía. El Instituto Puleva de Nutrición, en colaboración con el ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, ha impulsado talleres sobre nutrición y hábitos de vida saludables en los ocho centros cívicos de la ciudad, con el fin de promocionar un «envejecimiento activo» de la población.

Más investigación y conocimiento nutricional en colaboración con la Universidad

El aula «Instituto Puleva de Nutrición» es la evolución de la histórica colaboración entre Lactalis Puleva y la Universidad de Granada. Centrada en el fomento de la investigación y la difusión de contenidos científicos en el ámbito de la nutrición humana y la salud, tiene como objetivo contribuir a un mayor conocimiento científico en este ámbito y a que el mismo pueda ser comunicado o difundido por aquellos profesionales con una mayor base científica. Durante este año, se han promovido diversos trabajos de investigación que verán la luz a lo largo de 2023.

Con las familias granadinas más necesitadas

Lactalis Puleva trabaja con varias instituciones y ONG con el objetivo de dar salida al 100% de los productos que produce. Banco de Alimentos de Granada, uno de los principales destinatarios de la ayuda, premió hace unos meses a la compañía como gran contribuidor. Además, ha desarrollado la colaboración con Too Good To Go para abrir nuevas vías de reducción del desperdicio alimentario.