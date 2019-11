'Purga' a los teléfonos corporativos del Ayuntamiento

La comisión de Contratación del Ayuntamiento ha tenido hoy unos protagonistas: los teléfonos móviles. El Ayuntamiento de Granada ha iniciado una 'purga' de las líneas corporativas, más de mil, que utilizan trabajadores y personal de las áreas.

En el nuevo contrato de telefonía, el concejal Sebastián Pérez ha destacado el ahorro de 270.000 euros anuales. Antes el servicio estaba contratado con Movistar y ahora se ha adjudicado a Orange. El pliego tenía dos lotes y un precio de licitación de 484.000 euros y se ha adjudicado por 230.000, un ahorro de más del 50%.

Pero no sólo se va a ahorrar con la compañía, sobre la que se realizará seguimiento diario para que no se merme la calidad, sino con el número. El Ayuntamiento tiene más de mil líneas y se están depurando. Ya en verano dieron de baja 50 líneas de trabajadores jubilados que seguían activas y se ha dado orden a todas las áreas para que digan cuántas líneas y teléfonos tienen y cuáles se pueden suprimir por falta de uso.

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha dicho en la comisión que fue su grupo el que ha propiciado esta depuración al pedir en verano el listado de líneas telefónicas del Ayuntamiento para su depuración. Un listado que aunque en comisión ha dicho que no habían recibido aún, el concejal Francisco Fuentes ha informado después que se mandó el 25 de septiembre con acuse de recibo el día 26.

Vox insiste en que se pudo estar realizando en este caso de los teléfonos móviles malversación de fondos y apropiación indebida. Además, asegura que su grupo devolverá los cuatro móviles que recibió en agosto (uno para cada concejal y otro para el asesor).

Según el responsable de Servicios Generales, "se ha hecho una primera criba de todos los teléfonos que ahora existen, móviles y líneas, para después determinar qué funcionarios deben tener móviles con cargo al Ayuntamiento por necesidades del servicio".

En cuanto a las bajas de 50 líneas de teléfono en julio, eran de jubilados "que no hacían uso del teléfono pero que nadie cursó la baja de la línea y se pagaban 12 euros al mes" por cada una.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Antonio Cambril, ha destacado el "asombroso descontrol" sobre el uso de teléfonos en el Ayuntamiento.

Además, Contratación ha tramitado este último mes 61 expedientes, 19 en mesa de contratación, 36 en junta de gobierno local y 6 resoluciones de adjudicación. Además del contrato de telefonía, Pérez ha destacado el contrato de servicios postales, telegráficos y notificaciones, que antes costaba 1,2 millones y se ha adjudicado por 961.000 euros, alcanzando un ahorro de 323.000 euros.

El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha señalado la preocupación por dos expedientes que han quedado desiertos como son el de alojamiento para personas sin hogar y el de ayuda a domicilio. En el caso de los alojamientos se hará una prórroga del contrato actual para no dejar sin servicio a estas personas.

Sobre esto, el concejal de Contratación ha dicho que van a "estudiar con las áreas que estos concursos tan delicados no queden desiertos. No parece lógico que ninguna empresa quiera y vamos a ver el motivo de por qué no concursan y se quedan desiertos. También ocurrió con los equipos de los Bomberos".