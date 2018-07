Quedan encerrados durante 45 minutos en el ascensor de Trauma sin auxilio

El hospital de Traumatología ayer sufrió una avería que dejó a 7 personas encerradas en uno de sus ascensores durante 45 minutos. El problema real, relata una de las afectadas, María C., no fue el accidente, "en un hospital pueden pasar estas cosas", argumenta. Lo que le hizo a esta vecina de Fuente Vaqueros ponerse en contacto con Granada Hoy fue que no logró obtener auxilio desde el mismo hospital cuando se produjo la avería.

Quien se quedó encerrado en el ascensor junto a las otras seis personas, una de ellas en silla de ruedas, fue el hijo de 18 años de esta granadina. A las 12 horas de la tarde, bajaba desde la séptima planta cuando el elevador paró en seco y se quedó estancado sin que sus ocupantes supieran en qué planta se encontraban. Esta madre cuenta que el ascensor "venía avisando" porque durante esa misma mañana ya estaba dando señales de tener algún problema técnico. "A veces se movía a trompicones" pero luego continuaba, señala la mujer que estaba visitando a un familiar en el centro de Traumatología.

8personas. Cuatro de ellas efectivos de bomberos fueron necesarios para sacar a las personas del elevador.

"Pulsaban el botón de emergencia del hospital y nadie contestaba", hasta que finalmente el joven llamó a su madre para avisar de la situación. Los ocupantes del ascensor no sabían en qué planta se encontraban atrapados y como nadie contestaba a la señal interna de emergencia, María C. cuenta que fue "planta por planta" intentando contactar con ellos y localizarlos. Después fue a avisar de las situación aunque se encontró la centralita sin personal. Denuncia la fuenterina que el "hospital estaba desantendido" y reclama que debería haber alguien en ese lugar de manera permanente por si se producen este tipo de casos.

Finalmente, relatan los afectados que tuvieron que ponerse en contacto ellos mismos con los bomberos para avisar de la emergencia. Tras una serie de operaciones finalmente consiguieron sacar del ascensor a los usuarios en la séptima planta pese a que se quedaron atascados en la primera "por razones de seguridad".

Según cuentan los bomberos, cuando llegaron ya se habían personado dos hombres de mantenimiento y dos de seguridad. Fueron necesarios un total de cuatro bomberos para dejar libres a los afectados, que según cuenta María C. en principio, no pondrán ninguna queja en el centro.