Radiografía de la sanidad en Granada: ¿Por qué se cierran camas hospitalarias más allá del verano?

El cierre de camas en el Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada denunciado hace pocas fechas por los sindicatos, ante la falta de personal, y negado por el delegado de Salud en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha sido un nuevo capítulo de los problemas en la sanidad andaluza. Listas de espera que superan en muchos casos las dos semanas, falta de facultativos, sobrecarga en las consultas, retrasos en la comunicación de resultados, éxodo de médicos varios días a la semana a otros centros hospitalarios de provincias vecinas para cubrir especialidades o el cierre de camas por no tener los recursos suficientes para hacer frente a la alta demanda. La situación que atraviesa la sanidad pública andaluza, y de la que Granada no es ajena, la llevan ya tiempo denunciando las centrales sindicales, que hacen un dibujo descarnado del momento.

En el Hospital Virgen de las Nieves, pese a que debería haber cuatro médicos del trabajo, es decir, aquellos que se encargan de evaluar la salud de sus trabajadores, hay dos para dar servicio a 7.300 trabajadores, a los que ahora tendrán que sumar 1.700 más procedentes de Baza. Desde el Sindicato Médico denuncian que pese a que está funcionando solo la mitad de la plantilla, tienen que atender a los trabajadores de otro centro hospitalario. "Donde tendría que haber cuatro médicos hay dos, que están llevando con dificultad a los propios, y ahora tienen que sumar una buena cantidad", explica a Granada Hoy el presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo.

Denuncian una situación "insostenible" y "precaria" sin visos claros en el horizonte, y lamentan que pese a que desde el Gobierno andaluz se destina una partida económica importante para la mejora de infraestructuras y servicios, la realidad no se corresponde con el día a día que viven los facultativos, ya que en muchos casos tienen que sobrecargarse de trabajo para poder paliar de cierta forma la falta de personal, con el consiguiente perjuicio que acaba redundando en el paciente.

"Cada vez tenemos una cartera de servicio más amplia, hay jubilaciones, las plantillas de los médicos no son revisadas desde hace años, y damos cobertura con los recursos del Virgen de las Nieves a otros hospitales, como Baza, Linares, Jaén, Motril o Osuna, cuando de por sí tenemos limitación de recursos para dar servicio a la población de referencia. Sin embargo, la contratación de facultativos es ínfima, no es ajustada a las demandas que tenemos", lamenta Cantalejo que pone de ejemplo la actuación urgente ante casos de ictus, en los que se "corre peligro". "Se ha llegado a un acuerdo de mínimos y veremos a ver si ese servicio, que llevamos dando desde hace años, no muere en el intento de los neurorradiólogos intervencionistas", o el cierre intermitente de quirófanos. "La situación no es nueva, se viene arrastrando desde el verano, con la excusa de las vacaciones de los profesionales, con unas plantillas tan exiguas, se deja de hacer actividad y por tanto de hacer dinero".

Por su parte, la secretaria de Sanidad UGT Granada, Isabel López, incide en el "colapso" que hay en los centros de Granada y en la falta de personal en todas las categorías -médicos, enfermeras, celadores, pinches de cocina-, la contratación que se hizo durante el Covid de 12.000 profesionales no se ha renovado ni la mitad, y por tanto, ese déficit de profesional que había junto a que las plantillas ya eran deficitarias antes de la pandemia, es lo que tenemos ahora mismo: un desgaste de personal por la falta de sustituciones, reducciones de jornada o permisos sin sueldo o de vacaciones que no se están cubriendo, lo que está acarreando una sobrecarga para el resto de profesionales que hay en todos los centros de trabajo que en muchos casos están trabajando con relajantes porque no se puede trabajar de otra manera".

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, asegura a Granada Hoy en relación al anuncio del cierre de dos plantas en Trauma que no se trata de cierre de plantas sino a un reajuste que se realiza en función de la demanda del servicio. "Todas las camas están a disposición de los pacientes y están a disposición del trabajo que se va desarrollando cada día. Cuando se producen esos cambios y esos ajustes, es cuando se advierte que puede haber una situación de este tipo, pero es una situación absolutamente coyuntural que desde luego no merma en absoluto el trabajo de los profesionales, ni tampoco la asistencia sanitaria".

En líneas generales, Sánchez-Montesinos defiende que la Sanidad es un asunto que preocupa a la ciudadanía, por lo que suelen ponerse de manifiesto los posibles "déficit puntuales" que surgen, aunque incide en la "lacra importante" que hay no solo en España, de falta de profesionales. Por lo que pide "no trasladar incertidumbre a la población", y asegura que la administración tiene la mano tendida y las puertas abiertas para escuchar todas aquellas reivindicaciones y reclamaciones que permitan mejorar la situación de la Sanidad. "Hay que trabajar todos juntos, ver donde tenemos las dificultades y la problemática, y darle una solución".

La Atención Primaria, una de las grandes afectadas

El clima de crispación que se vive en la Sanidad actualmente, bien puede reflejarse en la situación que vive la Atención Primaria. La falta de efectivos para cubrir toda la demanda, la sobrecarga que sufren en muchos casos los facultativos al tener que asumir a los pacientes de otros compañeros de profesión de baja, de permiso o por jubilaciones, o incluso, atendiendo al mismo ratio pese a sufrir recortes en la jornada, debilita un servicio esencial que está a borde del colapso.

Algo más crítico, el presidente del Sindicato Médico de Granada lamenta que si no se soluciona el problema que sufre el centro hospitalario con la Atención Primaria y con la falta de médicos de familia, o si el hospital no tiene los suficientes recursos para llevar a cabo su designio, pueden tener grandes problemas. Además, se pregunta qué está pasando para que muchos estudiantes de medicina quieren venir a Andalucía a formarse como médicos de familia, por la gran valoración que tiene esta especialidad dentro del sector en la comunidad, y cuatro años después busquen la forma de irse a otras comunidades. "Estamos viviendo una precariedad laboral como nunca antes hemos visto". Sin ir más lejos, asegura, este mismo verano 43 pacientes han tenido que esperar en Urgencias a poder ser ingresados en el Virgen de las Nieves.

Un horizonte poco claro. "La política de personal que está abordando la Consejería de Salud no pasa por resolver los problemas de origen -la falta de facultativos- sino por suplir esta falta por otras categorías profesionales, dándoles unas competencias que no tienen. No se afronta, por ejemplo, la diferencia retributiva o las condiciones laborales con el resto de España", incide Cantalejo.