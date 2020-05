Ludópatas que recaen y nuevas adicciones, los otros efectos del confinamiento en Granada

Confinados. Obligados a estar en casa. Horas y más horas con las opciones de ocio limitadas a la actividad que se puede hacer entre cuatro paredes. Conexión a intenet. Necesidad de buscar algo con lo que matar el tiempo. “Los frutos del confinamiento los recogeremos en los meses que viene”. Javier Piñas Portillo es secretario y terapeuta de la Asociación Granadina de Jugadores en Rehabilitación, Agrajer, y se muestra preocupado sobre los efectos del estado de alarma en cuando al repunte de casos de ludopatía. “No tenemos estadística, pero sigue llamando la gente” a la puerta de esta asociación para pedir ayuda”. Y la previsión que ya manejan es que, en unas semanas, la demanda se dispare.

En Agrajer, donde atienden actualmente a 159 adictos y 148 familiares, valoran que el cierre de salas de juego, casinos y establecimientos donde hacer apuestas no varía la gravedad de la situación de los que sufren ludopatía. “El que es adicto cambia un juego por otro”, explica Piñas Portillo. No hay apuestas deportivas, pero sí póker on line. No hay sorteos, pero sí videojuegos. “Incluso al que no es adicto se le puede presentar una situación de riesgo”, advierte el terapeuta de Agrajer, a cuenta, precisamente, del confinamiento y la obligación de estar en casa. Así, Piñas Portillo estima que en habrá nuevos casos de jóvenes enganchados a los videojuegos. Otro riesgo es la compra compulsiva on line. “Nos consta que se están dando casos” de adicción, señalan desde Agrajer.

A la espera de retomar el trabajo presencial Agrajer está a la espera de que se pueda retomar el trabajo presencial. Alegan que algunas de las personas a las que atienden no siguen las sesiones de trabajo en formato virtual y que pueden darse casos de abandono de las terapias para rehabilitarse de esta adicción.

Para completar la tormenta perfecta, la segura llegada de una nueva crisis económica puede ser determinante para que la adicción al juego registre un repunte en la provincia de Granada. “Prevemos más casos cuando termine el confinamiento”, adelanta Piñas Portillo, precisamente a causa de la incertidumbre económica. Habrá quien busque en el azar cambiar su suerte, o quien recurra a los sorteos y apuestas para evadirse. Otros verán desarrollar la adicción que se gesta en las largas semanas de confinamiento. Pese a que las instalaciones de Agrajer están cerradas, continúan con su trabajo a distancia. Mantienen sesiones on line y la trabajadora social y la psicóloga atienden por teléfono. Cuando finalice el estado de alarma, tendrán que, posiblemente, adaptarse a los requerimientos de mantener la distancia social. Hasta ahora, han mantenido sesiones en grupo de hasta 30 y 40 personas. “Habrá que buscar una solución”, apostilla el secretario de Agrajer, que también destaca que cuentan con medios limitados. “Tendremos que multiplicarnos”.