Reconocimiento al trabajo en hidradenitis supurativa del Hospital Virgen de las Nieves de Granada

El Colegio Oficial de Médicos de Almería ha premiado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada por una investigación en la que dermatólogos han analizado el impacto de la hidradenitis supurativa, una enfermedad cutánea que causa inflamación crónica y que provoca lesiones dolorosas en zonas de pliegues de la piel, en los casos de mujeres que quieren quedarse embarazadas. Según el órgano colegiado, este trabajo aporta información para elaborar estrategias personalizadas y proponer a las pacientes que padecen hidradenitis supurativa.

Esta enfermedad se manifiesta en zonas de flexión del cuerpo humano, como axilas o ingles, y producen lesiones inflamatorias en forma de abscesos y fístulas, que se forman debajo de la piel con orificios por los que sale pus de forma continuada y producen síntomas como picor, mal olor o dolor.

Esta patología tiene una prevalencia de entre el 1 y el 4% de la población, y los tratamientos se aplican para modular la inmunidad y minimizar los brotes agudos inflamatorios en los que puede aparecer infección combinando el uso de medicamentos, procedimientos en consulta como infiltraciones, y en casos severos, la cirugía. De esta forma, el procedimiento quirúrgico se reserva para pacientes en estadios avanzados en los que la inflamación ha destruido la piel de forma permanente.

El pasado año, este equipo también fue premiado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, por un estudio sobre el uso de la ecografía cutánea en intervenciones quirúrgicas a pacientes con hidradenitis supurativa, cuyos datos se publicaron en la prestigiosa Journal of the European Academy of Dermatology.