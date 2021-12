Récord de casos notificados de coronavirus en Granada: 2.293 positivos en tres días

Se esperaba un fuerte repunte de casos en Granada por el mero hecho de que el parte de incidencia de la Junta de Andalucía llevaba sin actualizarse tres días. Y así ha sido. La provincia ha batido, y de largo, su récord de casos notificados en algún momento de la pandemia. Han sido 2.293 en total, que cuentan los datos de los días 24, 25 y 26. Si bien es cierto que solo una vez se dejó de dar datos de contagios durante tanto tiempo (en los festivos de la Semana Santa de este año), el acumulado por aquel entonces no fue tan grave, ya que se contaron 582 casos para tres días. Con el dato de casos notificados esta mañana el promedio es de 764 desde el viernes a hoy. Sin embargo, el parte viene con lo que en principio es una buena noticia. Salvo que no se hayan tomado bien los datos, que en festivos suele ser así, Granada no cuenta después de tres días con nuevos ingresos hospitalarios, entradas en UCI y lo mejor, fallecimientos por Covid-19. Aun así, la presión hospitalaria se salda con 17 camas más ocupadas, aunque solo 3 en Cuidados Intensivos, lo cual no es una subida explosiva pero sí a tener en cuenta: se está a poco más de medio centenar de pacientes de activar el primer plan de contingencia.

La situación de los contagios derivados de la variante Ómicron y la pérdida de efectividad de las vacunas que ya en estos momentos afecta sobre todo a quienes se inmunizaron al completo en el mes de julio tienen que ver con esta gran subida de casos, que además no tienen aún en cuenta los contagios que se hayan podido producir en los últimos tres días de Nochebuena, Navidad y ayer domingo. Así que la curva seguirá subiendo en los próximos días, al menos cinco para saber el impacto real de estas festividades, y sin tener aun en cuenta la Nochevieja.

Nunca antes en toda la pandemia Granada había notificado más de 2.000 casos de coronavirus. Lo más cercano fueron los 1.904 casos del 31 de octubre de 2020, el pico de la segunda ola. Pero hay una sustancial diferencia en todo esto. Los 2.293 contagios contabilizados este lunes aúnan los confirmados los días 24, 25 y 26, tres días, lo cual deja una media de 764 en todos ellos. Aun así, ese promedio es una de las cifras más altas de las últimas semanas solo por debajo de los 1.281 publicados el día 24 y 851 del día 20, que además era también lunes y acopiaba los datos del fin de semana. Ahora mismo, la media de casos remitidos a Sanidad desde Granada es de 706 casos diarios, casi 300 más que la semana pasada. El asunto está en que el ritmo no baja. A pesar de que el total de contagios de la semana pasada supuso un incremento del 211% y que en esta el aumento es del 95%, el crecimiento sigue disparado y no dejará de hacerlo.

Además, los datos hablan de un retraso en muchas pruebas diagnósticas. De los 2.293 casos notificados solo 4 tienen diagnóstico del sábado y de ayer, ambos festivo y no laborable, correspondiéndose incluso menos de la mitad a casos del día 24, que se cerró con 964. Granada, pues, por fecha de diagnóstico suma 7.166 casos en dos semanas, de los cuales más de la mitad, 4.613, son de la última semana. Con estos datos el promedio real de contagios diarios en la provincia es de 511,8 en las dos últimas semanas y de 659 en la última. Las cifras son muy altas, aunque el peor acumulado de casos a catorce días aún está lejos con los 11.735 que se acopiaron el 2 de noviembre de 2020. Lo que no es descartable es que a finales de esta semana se supere esa barrera.

Las tasas de incidencia tampoco dan respiro y ponen a Granada, sobre todo a la capital, en riesgo de retroceder a nivel 1 de alerta y anticipar cierres nocturnos esta misma semana si así lo decidiera el Comité de Alertas de Salud Pública de la provincia. A nivel general Granada cuenta con 779,6 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, que en siete está en 501,9. Estos una proyección lineal para la semana que viene de 1.003,8 contagios ponderados, cantidad que será superior ante el crecimiento exponencial de casos que dibuja la evolución de tasas. Por distritos sanitarios y áreas de salud, la capital ya está por encima de la ratio 1.000 con 1.078,8 casos de incidencia en dos semana y en aumento ya que la proyección sitúa, linealmente, la tasa en 1.422 para la próxima semana. Donde han estallado los casos en las últimas fechas es en el distrito Metropolitano, que ha pasado de relativamente aguantar la crecida de casos a ser ya la segunda área sanitaria en incidencia con 729 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas y una previsión de 969,6 para la que viene. El Metropolitano ha sobrepasado al distrito Sur, que aun así mantiene niveles de contagio muy altos. Son 666,5 casos y una proyección de 745 para la semana que viene. En el Nordeste son 419,6 y una previsión mínima de 511,8 para el lunes próximo. Esto indica que la capital es el motor de los contagios, los está irradiando al Cinturón, y que los crecimientos en las áreas más alejadas de la ciudad son menos agresivos.

Una vez vistos los contagios, la parte que hasta ahora salvaba de restricciones a los distritos era la ocupación hospitalaria. El parte viene con datos que pueden parecer contradictorios, pero siempre hay un desfase entre la situación real y el recuento de nuevos ingresos. Así, después de tres días, la Junta no notifica nuevas admisiones por coronavirus en Granada, ni en planta ni en UCI. Es raro porque la tendencia no es esa, pero los festivos suelen fallar en el recuento de cifras, por lo que mañana seguramente se viva un estallido de ingresos por efecto acumulativo. Así que evolución real, si ya no se tenía, ahora menos. El dato más fiable es que desde el viernes hay 17 personas más ingresadas en los hospitales granadinos, a un promedio de 5,6 al día, y que supone que ahora mismo haya un total de 86 encamados (el doble que hace diez días). Por situación clínica, hay mucho decalaje entre quienes están en planta y en UCI. Son 73 en un lado (+14) y 13 en el de los pacientes graves (+3). Son 60 enfermos de diferencia que tienen una lectura buena, y es que los cuadros críticos no son tanto como los graves que requieren hospitalización, pero sí hay mucha cantidad de pacientes en planta que, por probabilidad, pueden engrosar posteriormente las zonas UCI. Granada está ahora mismo a 58 camas de activar el primer plan de contingencia hospitalaria (144 en total). La cifra similar más próxima de hospitalizados es del 4 de septiembre con 89. Hace un año, en esta misma fecha, había 181 ingresados en conjunto, de los que 48 estaban en UCI.

Los dos datos buenos del día es que el parte llegó con 193 curados nuevos, cifras que irán subiendo y mucho en los próximos días cuando empiecen a acabarse las cuarentenas correspondientes a la semana pasada, la del estallido fuerte de los casos de Covid en la provincia, y que en tres días no se ha contabilizado ningún fallecido más por coronavirus en Granada. En cuanto a vacunación, después de tres días los datos son que 268 granadinos recibieron la primera dosis de la vacuna, lo cual denota el frenazo en las inmunizaciones a menores de edad por las vacaciones navideñas (solo 6), y que 192 personas recibieron la segunda. Asimismo fueron administradas en estos tres días 717 dosis de refuerzo, de las cuales 237 fueron para mayores de 60 años.