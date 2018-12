Reducir la velocidad en la Circunvalación supondrá más emisiones de NOx

Hace meses el Ayuntamiento de Granada solicitó al Gobierno central reducir la velocidad en la Circunvalación de 100 a 90 kilómetros por hora. Sin embargo, el responsable del trabajo de la UGR relativo a la necesaria reducción de gases contaminantes en Barcelona, Madrid y Granada descarta que esto vaya a ser beneficioso. Todo lo contrario, esa medida podría aumentar en un 10% las emisiones de los óxidos de nitrógeno (NOx). Según indica Juan Andrés Casquero-Vera en Granada se debe reducir las emisiones de NOx en un 16% para cumplir con el límite legal anual para el NO2 de 40 µg/m3.

El principal emisor de NOx en Granada es el tráfico rodado, ya que no hay grandes industrias u otro tipo de actividad emisora de estos contaminantes. Por tanto, para reducirlo hay que actuar sobre el tráfico.

“Las emisiones de los NOx no solo dependen del número de vehículos, sino también del estado o características del vehículo y la forma de conducción. Así, los vehículos antiguos emiten más NOx que los vehículos modernos, especialmente los vehículos diésel”, destaca.

Pero además, Casquero-Vera resalta que la reducción de la velocidad de 100km/h a 90km/h (como se quiere regular en la Circunvalación) se traduciría en un aumento promedio del 10% en las emisiones de NOx. La congestión del tráfico, tanto dentro como fuera de la ciudad, es uno de los factores que favorece mayor emisión de NOx. Una buena regulación de los semáforos, haciendo un tráfico más fluido, o restringir aún más el número de vehículos que acceden al centro, o ampliar la zona de limitado acceso, medidas disuasorias o una mejora del transporte público (tanto del parque de vehículos como del número de líneas), son algunas de las medidas que pueden ayudar en la mejora de la calidad del aire.

Precisamente el pasado mes el Ayuntamiento de Granada anunció varias medidas para la restricción del acceso a los barrios históricos y otras áreas extendidas a los vehículos que no sean eco o cero emisiones. Estas medidas, no obstante, no se pondrán en marcha hasta 2025. Es decir, faltan seis años para que la capital acote el tráfico a pesar de los niveles de contaminación.

Desde el área de Medio Ambiente se está elaborado un borrador de una Ordenanza Ambiental en la que se incluyen “numerosas medidas y obligaciones ciudadanas. Así lo recoge un documento al que ha tenido acceso este periódico que forma parte de una respuesta por escrito a una pregunta formulada por la concejal del PP, Telesfora Ruiz, anterior responsable de Medio Ambiente durante el mandato popular.

La edil deseaba conocer el grado de ejecución del Plan de la Calidad del Aire y las medidas que el PP había dejado prácticamente diseñadas. Ante este hecho, Medio Ambiente le responde con un listado de medidas como un inventario de calderas o la realización de cursos en materia de calidad del aire dirigidos al personal municipal, tanto desde el punto de vista de la concienciación como técnico. También la creación de un grupo de valoración de la calidad del aire para proponer medidas ante altos niveles de contaminación o las futuras restricciones en los accesos a determinadas áreas.