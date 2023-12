Regalos de segunda mano por Navidad: Amazon detecta a los captadores de chollos en Granada

¿Conciencia ambiental o falta de recursos económicos? Sea lo que sea, un estudio realizado por Amazon ha demostrado que Andalucía es un territorio de cazadores de chollos de segunda mano. Casi 3 de cada 4 andaluces, es decir un 74%, disfrutan buscando ofertas en productos de este tipo, y un 37% afirma que lo primero que busca son opciones de segunda mano o reacondicionadas a la hora de realizar sus compras.

Además, el 97% de los andaluces afirma que suele comparar los precios de los productos nuevos con sus equivalentes de segunda mano cuando compra online, tanto en productos de tecnología como en ropa o artículos para el hogar.

Según el estudio, es probable que esta tendencia a buscar productos de segunda mano o reacondicionados se refleje en las compras navideñas de este año. Más de la mitad de los andaluces encuestados, es decir un 58%, afirma que regalaría un artículo de segunda mano de calidad a un ser querido por Navidad.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo que muestran los andaluces por comprar artículos de segunda mano o reacondicionados, solo un 30% repararía por sí mismo un aparato electrónico en caso de que se estropease. La mayoría argumenta que no sabría por dónde empezar y que teme que, al intentarlo, el artículo se averíe aún más.

En Amazon Segunda Mano, además de encontrar productos de calidad devueltos o reacondicionados, los clientes pueden descubrir también cómo reciclar y dar una segunda vida a productos electrónicos, sin necesidad de repararlos en casa.

En 2022, Amazon vendió en Europa decenas de millones de productos devueltos, reacondicionados o cuya caja había sido abierta a través de Amazon Segunda Mano y Amazon Renewed. Aquí los clientes pueden encontrar artículos con descuentos de hasta un 50% sobre su precio de venta recomendado y, al mismo tiempo, ayudar a prolongar la vida útil de los productos.

Las tres categorías más vendidas por Amazon en España en productos de segunda mano, reacondicionados o de caja abierta son electrodomésticos (tales como robots aspiradores, cafeteras, freidoras o ventiladores), productos de informática y electrónica (como por ejemplo rúters, memorias externas o auriculares) y productos de cuidado personal (como depiladoras eléctricas, planchas para el pelo o maquinillas de afeitar).

"Algunos de los productos más populares y que la gente busca con más frecuencia en Amazon también están disponibles como artículos de calidad de segunda mano. Cuando compras de segunda mano no sólo estás ahorrando dinero, sino que también estás dando una nueva oportunidad a un producto", afirma Sam Littlejohn, Responsable de Devoluciones y Reparaciones de Amazon en Europa.

Diferencias generacionales a la hora de comprar

En España, la Generación Z, los nacidos a partir de 1997, es la más propensa a comprar artículos de segunda mano. Según el estudio de Amazon, a un 80% le encanta buscar ofertas en este tipo de artículos, y, de media, el 30% de la ropa y el 34% de los productos tecnológicos que poseen son de segunda mano. Casi la mitad de los encuestados de esta generación, un 43%, afirmó que prefiere comprar artículos de segunda mano antes que optar por productos nuevos. Sin embargo, menos de uno de cada tres (28%) intentaría reparar por sí mismo un aparato electrónico en caso de que se estropease.

Por su parte, los Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) están entre los más predispuestos a aprender a reparar un aparato electrónico averiado: más de uno de cada tres encuestados, un 36%, afirma haber visitado un "repair café" en el último año, y más de tres de cada cuatro, un 77%, han logrado seguir con éxito algún tutorial de reparaciones (del tipo Do It Yourself) en YouTube.

En lo que respecta a la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980), el estudio revela que un 36% busca ofertas de segunda mano en primer lugar al hacer sus compras, y un 80% afirma haber seguido con éxito algún tutorial de reparaciones en YouTube.

Por último, los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) son los menos predispuestos a intentar reparar por sí mismos sus pertenencias, en caso de estropearse; solo un 26% lo haría. Y en esta generación, un 34% busca ofertas en artículos de segunda mano antes de optar por comprarlos nuevos.

En lo que todas las generaciones coinciden, un 84% de los encuestados, es en la principal razón para buscar opciones de segunda mano a la hora de realizar sus compras: el ahorro. Y casi la mitad, un 44%, considera también importante el factor sostenibilidad, al ayudar a prolongar la vida útil de los productos.

Al comprar en Amazon Segunda Mano y Amazon Renewed, los clientes pueden encontrar artículos de calidad usados, reacondicionados o cuya caja ha sido abierta, vendidos tanto por Amazon como por sus colaboradores comerciales. Entre ellos se incluyen productos electrónicos, muebles, juguetes, instrumentos musicales, artículos de cocina y ropa, entre otras categorías. Cada artículo se inspecciona y clasifica minuciosamente, y todas las compras están respaldadas por la política de devoluciones de 30 días de Amazon y por su servicio de atención al cliente.