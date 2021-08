Repasando a las criptomonedas más populares en el mundo

El mercado de las criptomonedas es mucho más extenso de lo que las personas creen; actualmente, existen miles de monedas diferentes en las que podrías invertir ahora mismo.

Sin embargo, hay un puñado de ellas que han logrado llamar la atención del mundo, lo que ha hecho que la mayoría de los inversionistas inviertan su dinero en ellas para intentar obtener beneficios.

Las 10 criptomonedas más conocidas en el mundo son:

1) Bitcoin.

2) Ethereum.

3) Stellar.

4) BinanceCoin.

5) Cardano.

6) DogeCoin.

7) XRP.

8) LiteCoin.

9) Bitcoin Cash.

10) Chainlink.

Seguro que el primer lugar no te sorprenderá en lo absoluto: no hay una semana en la cual los Bitcoins no sean primera plana debido al inmenso valor que han acumulado durante los últimos años.

Hoy en día, el Bitcoin es tan popular que es posible invertir en la moneda sin necesidad de adquirirlos directamente a través de diferentes brokers online.

También hay que decir que la popularidad del resto de estas monedas no ha dejado de crecer tampoco, aunque no al ritmo del Bitcoin. Por ejemplo, Dogecoin fue el protagonista de la primera mitad del 2021.

Es probable que esta lista cambie en los próximos años a medida que el público se instruya un poco más en todo lo relacionado con las criptomonedas, pero todo parece indicar que el futuro de estas monedas será brillante.

¿Cuáles crecerán más?

El año 2021 ha traído muchos cambios en el mercado de las criptomonedas, incluyendo un mayor interés por parte de los inversionistas, los cuales están buscando nuevas oportunidades para generar beneficios.

Si esto es lo que te interesa a ti, entonces debes saber que hay algunas criptomonedas con un mayor margen de crecimiento que otras en las que podrías probar tu suerte.

Veamos cuáles son:

1) Ethereum.

2) XRP.

3) Bitcoin Cash.

4) Cardano.

5) LiteCoin.

6) EOS.

7) Stellar.

8) IOTA.

9) NEO.

10) Bitcoin.

¿Te sorprende ver al Bitcoin al final de la lista? Recuerda que no siempre la moneda con el mayor valor es la que tiene el margen de crecimiento más grande.

En este caso, Ethereum ha hecho todo lo necesario para ganarse la confianza del público, aumentando su valor en pocos meses. Aunque esto no quiere decir que no sufra de la volatilidad del resto de las criptomonedas.

Las criptomonedas menos conocidas

Es normal que los inversionistas suelan comprar y vender criptomonedas que sea muy conocidas, ya que esto suele traducirse en que son un poco más seguras y confiables.

Sin embargo, si tu sueño es tener el mismo éxito que aquellos afortunados inversores que compraron Bitcoins hace una década, entonces deberías prestarles atención a algunas monedas muy poco conocidas, pero con mucho potencial.

Las 6 más interesantes son:

1) Monero.

2) Zcash.

3) DASH.

4) Horizen.

5) Verge.

6) Beam.

Lo mejor que podrías hacer para invertir con estas criptomonedas es apartar un pequeño porcentaje de tus fondos y decidir en cuál de ellas confiar. Una vez que la hayas comprado, deberás tener paciencia. También deberá conocer la mejor plataforma para comprar criptomonedas disponibles en el mercado.

¡Atención! No existe nada que asegure que alguna de estas criptomonedas sea la próxima Bitcoin, sin embargo, este es un caso en donde el dicho “quien no arriesga, no gana”, es válido. Solo recuerda no invertir dinero que no puedas darte el lujo de perder.

Experimentos fallidos

Los precios a los que llegan ciertas criptomonedas, como el Bitcoin, hace pensar a muchas personas que esta clase de moneda no puede hacer otra cosa que no sea triunfar.

Pero, como todo en el mundo de las finanzas, hay criptomonedas que han fracasado rotundamente a lo largo de los años, solo que nunca llegaron a ser lo suficientemente grandes como para que las personas se dieran cuenta.

A continuación, te dejamos algunos ejemplos:

- OneCoin.

- BitConnect.

- BoringCoin.

- GetGems.

- NanoHealthCare Token.

Se estima que en la última década unas 2.000 criptomonedas fueron creadas, solo para desaparecer poco tiempo después. Considerando que existen alrededor de 10.000 monedas diferentes en la actualidad, el número de fracasos es bastante elevado.

¿Por qué han fracasado? Por muchas razones, pero las más comunes son por no poder atraer a suficientes personas, no ser capaces de crear un buen modelo de negocios o hasta por ser consideradas estafas.

Esperamos que este artículo te haya servido para ampliar tus horizontes con respecto a las criptomonedas, quién sabe, quizás ahora puedas aprovechar la próxima vez que una de ellas reciba la atención del Bitcoin, Ethereum o Dogecoin.