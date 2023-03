"Sois muy guapos todos": Rescatadas en Granada dos hermanas que cayeron en su casa y no podían levantarse

La Policía Local de Granada atendió a dos mujeres, mayores, que habían sufrido una caída en su domicilio. Según indica el cuerpo en sus redes sociales, los hechos ocurrieron en la calle Sócrates de la capital granadina, cuando una mujer mayor sufrió una caída en su domicilio y no se podía levantar. Estaba acompañada de su hermana, "que es mayor que ella, y no puede ayudarla", explica el comunicado de la Local.

"No hay otros recursos para atender esta solicitud de ayuda y desde nuestra sala de coordinación se envía una unidad al lugar" de los hechos. "Una vez en la calle, los agentes suben al piso indicado y llaman a la puerta" de las dos mujeres. "La mayor de las dos hermanas acude a abrir pero… desafortunadamente también sufre una caída", continúa la nota. "Desde el suelo, la mujer que había llamado nos dice que no están heridas pero la puerta no la pueden abrir, su hermana tampoco puede levantarse", prosigue el comunicado, que añade que ante la necesidad de entrar en el piso para auxiliar a las dos mujeres los agentes deciden llamar a los Bomberos "para que acudan con la autoescala".

"Nuestros compañeros entran por el balcón y por fin se consigue ayudar a las dos mujeres que cariñosamente nos dedicaron un: “¡Sois muy guapos todos, sois nuestros ángeles de la guarda!”. La mejor recompensa por solventar una emergencia solo posible trabajando en equipo", concluye el mensaje en redes.