Rescate Animal Granada se planta: "Jamás va a terminar el abandono"

La organización 'Rescate Animal Granada' ha dado un ultimatum a través de su perfil oficial en redes sociales. "Estamos agotadas por los muchos casos que hay todos los días, jamás va a terminar el abandono, pero si todos nos responsabilizamos y ayudamos un poco sería todo más sencillo para nosotros y, sobre todo, para ellos". Así comienza el comunicado de la asociación.

En la publicación recuerdan algunos puntos importantes para que la responsabilidad social de no abandonar animales sea de todos. Y lo más importante: qué hacer si te encuentras con alguno.

El primer punto se centra en que no se debe de mandar una foto de un perro o gato y "decirnos aquí está, ¿podéis venir a por él?" o "no he podido hacer nada porque iba a trabajar" porque ellos mismos también lo hacen, trabajar. En la medida de lo posible siempre "ayudaremos a buscarle una familia, publicándolo y difundiéndolo, pero si le dais acogida todo es más fácil".

El segundo punto alude a si ese "perro o gato lleva ya un tiempo merodeando tu zona, si está enfermo, si está extremadamente delgado/a intentad cogerlo y, por favor, llevadlo a un veterinario porque no podemos hacer frente a todo ni estar en todos sitios".

En el tercero hablan de la amenaza. Hay personas que les chantajean con llevar a estos animales a las perreras asegurando su mal futuro. Exactamente explican, "tampoco se puede amenazar con que o nos lo llevamos o lo llevo a la perrera porque ya os habéis cansado, porque ya es mayor o porque simplemente ya no tenéis ganas de responsabilizaros de ese pobre animal que no ha elegido ser tu perro/a, gato/a".

En el cuarto piden seriedad, "nos pedís ayuda para que difundamos y cuando hemos encontrado familia, que requiere mucho tiempo, ya se lo habéis entregado al vecino, al primo de tu amigo o llevado a la perrera".

En el quinto hacen honor a la responsabilidad, "a todos los que preguntáis para adoptar un perro o gato, tenéis que estar 100% seguros antes de contactar de la responsabilidad que conlleva, del tiempo que podéis dedicarle, de la estabilidad económica, de que sabréis educarlo y que la adopción es para toda su vida".

En el sexto humanidad, "nuestros perros no guardarán un terreno donde no viváis, ni dormirán en el exterior de la casa en una caseta, puesto que nosotros dormimos dentro, ellos también. Serán parte de nuestra familia, son animales de compañía".

En el último y séptimo punto aluden al razonamiento, "el refugio no es un lugar público para visitantes que quieran pasar el día, hay mucho trabajo que hacer y no podemos estar pendientes. Además, la cita para adopción hay que hacerla mediante la página de Facebook".

¿Quiénes son?

Estas personas son voluntarios, que dedican su poco tiempo libre a rescatar, buscar y gestionar acogidas, subir al refugio a atender a los animales y llevarlos al veterinario.

Además, venden artículos para poder "pagar deudas, recoger donaciones, entrevistar a familias, responder mil mensajes y llamadas, organizar viajes tanto en España como en el extranjero...ect".

Estas personas -que muchos definen como seres de luz- piden responsabilidad y respeto a la hora de pedir ayuda y preguntar para una adopción de un animal.

Por último, también se acuerdan del equipo que hay detrás, y agradecen a los voluntarios y a las personas que "nos apoyan y ayudan en este duro camino".