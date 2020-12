Residencias y colegios mayores de Granada piden test anticovid para la vuelta de las vacaciones de Navidad

Las declaraciones en octubre, en el inicio de la segunda ola de coronavirus, de los consejeros de Salud, Jesús Aguirre, y de Presidencia, Elías Bendodo, colocaron a las residencias universitarias y colegios mayores vinculados con la Universidad de Granada en una situación compleja. El repunte de casos registrado en la provincia en octubre se achacó al comportamiento de la comunidad universitaria, de los jóvenes, y se puso bajo la lupa precisamente a los residentes y colegiales. Tras la adopción de medidas tan traumáticas como la suspensión de las clases presenciales en la UGR, estos alojamientos afrontan un nuevo reto, las vacaciones navideñas.

La directora del Jesús María, María Rodríguez, indica que “sería interesante” que a la vuelta del periodo navideño Salud procediera a hacer un cribado entre los colegiales. Desde el realizado en octubre en su residencia, no se han hecho más pruebas masivas para detectar casos de Covid-19. Rodríguez también destaca que precisamente desde el 20 de octubre no se ha tenido ningún positivo por coronavirus en el Colegio Mayor, que ha seguido su rutina pese al cierre de las aulas. De 170 colegiales siguen en el centro de Cartuja unos 160, detalla la directora. La gran mayoría regresará a sus casas en Navidad para pasar las vacaciones en familia, pero también se han previsto posibles contingencias relacionadas con la pandemia.

En el caso de que un colegial diera positivo, tuviera síntomas compatibles o fuera contacto estrecho de un positivo, el Colegio Mayor está preparado para facilitar la cuarentena, aunque sea en periodo navideño, días en los que normalmente el centro está cerrado. “Si está de cuarentena, se puede quedar”, explica Rodríguez.

En el caso de aquellos colegiales que han decidido no volver a casa por Navidad debido a la situación sanitaria, también se les ha buscado solución. Es el caso de Yunes Kharbouch, estudiante de Odontología de la UGR que ha decidido no viajar a Marruecos en estas semanas. “En el caso de que se cierren fronteras o de que tenga que guardar cuarentena no podría volver para los exámenes” del primer cuatrimestre, que comienzan el 19 de enero. Ante la posibilidad de echar al traste todo el trabajo de estos meses, Yunes ha decidido quedarse en Granada. Pasará la Navidad en la Fernando de los Ríos, que permanece abierta “365 días al año, 24 horas al día”, destaca su director, Sergio Chica.

Los colegiales, añade Rodríguez, tienen que asumir una declaración responsable (que también firman los padres) en la que se pide a los estudiantes indicar si han tenido síntomas o han sido contacto estrecho antes de regresar al Colegio.

En el caso de la Fernando de los Ríos (con un 80% de sus 345 plazas ocupadas pese a no haber clases presenciales), Chica añade que se pide a los estudiantes que antes de regresar se hagan una prueba. “Nos da lo mismo” si es PCR o cualquier otro test, “pero que dé negativo”, explica el responsable de la residencia, que también reconoce que parte de la efectividad de la medida “que hemos pedido de forma particular” recae en la responsabilidad de los jóvenes. “Depende de la voluntad de los chicos”, esgrime Chica, que destaca que en las siete residencias vinculadas con la UGR no ha habido contagios desde octubre.

En Granada los colegios mayores y las siete residencias universitarias vinculadas con la UGR suman aproximadamente 2.100 universitarios. Poco más de la mitad de los estudiantes de grado de Granada son de fuera de Granada, unos 25.000, según los datos del pasado curso.