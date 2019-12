¿Quiénes son los Reyes Magos de Granada en la Cabalgata de 2019?

Granada ya sabe quienes serán los tres Reyes Magos de la Cabalgata de Reyes de 2019. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha sido el encargado de presentar a las tres personalidades de la ciudad que encarnarán a Sus Majestades de Orientes en el desfile que inundará las calles de grandes y pequeños la tarde del próximo sábado 5 de enero en las calles del centro del capital. Los Reyes serán por este orden el director de marketing de Ideal Pablo Madina (Melchor), el presidente de los caseteros de Granada, Claudio Rodríguez (Gaspar) y el cantante Damon Robison (Baltasar), el californiano 'hijo de Guadix y de Granada' con esa voz tan privilegiada que han podido escuchar los granadinos estos últimos días en el Isabel la Católica.

De Pablo Madina, el alcalde ha dicho que "una de sus ilusiones de vida y de sus objetivos reales es ser Rey Mago de la Cabalgata de la ciudad de Granada". Sobre Claudio Rodríguez ha destacado su empeño para que los granadinos disfruten de la Feria del Corpus y del cantante Damon Robinson ha señalado que además de ser un artista que ha promovido la marca Granada también es una persona muy solidaria que ha puesto su granito de arena en diferentes causas.

Salvador ha destacado que la Cabalgata de Reyes de 2019 tendrá los valores de la inclusión y la accesibilidad universal y ha agradecido el compromiso de todos los patrocinadores para que el desfile de Sus Majestades de Oriente desde Gran Capitán hasta el balcón del Ayuntamiento de Granada sea "la mejor cabalgata del mundo"

"Gracias a todos y a todos mis compañeros. Desde hace 17 años que regresé a Granada vivo una noche especial cada noche de Reyes. He mantenido mi compromiso aún en momentos duros con la Cabalgata. Tengo el honor de representar a un colectivo, hoy me siento capaz de representarlo, a los enfermos de esclerosis múltiple", ha señalado Madina (, quien ha hecho un canto a la vida y a disfrutar de ella y ha hecho una petición porque la investigación en tratamientos como la esclerosis múltiple sigan avanzando y que a nadie le falta nada en estas fechas "ni durante todo el año, a poder ser". Pablo Madina ha hecho su petición: "salud, trabajo y amor de todos los que nos rodean".

El Gaspar granadino, el casetero Claudio Rodríguez, ha agradecido al Ayuntamiento el poder cumplir la ilusión de representar a la segunda Majestad de Oriente en la Cabalgata. Rodríguez ha manifestado la importancia de los tradiciones y de acercarlas a los granadinos. Rodríguez ha pedido "salud" y ha apelado a la tradición "incienso, mirra y oro" y "muchos regalos" para todos.

"Si no me hace ilusión, no lo hago", ha dicho Damon Robinson, el Baltasar de la Cabalgata de 2019 que en un tono simpático ha dicho que "es una pena" porque a él le hubiera gustado ser Gaspar. Robinson ha agradecido al Ayuntamiento por organizar su concierto de Navidad en el Isabel la Católica "que salió bastante bien en un teatro precioso". El cantante ha pedido que este año los Reyes traigan "esperanza" para afrontar los retos de 2020

La concejal de Cultura, Lucía Garrido, ha señalado que los protagonistas de la Cabalgata tienen que ser los niños y ha apuntado que la Cabalgata tendrá tres paradas para las personas con movilidad reducida. Asimismo, ha apuntado que habrá 15.000 kilos de caramelos y regalos que llevarán los Reyes Magos y las diferentes carrozas. Como cada año, también destacarán los grupos de baile y los espectáculos que van acompañando el desfile que el día 5 al filo de la noche desbordará la ilusión con el acto final en el balcón del Ayuntamiento.

Granada afronta ya los días grandes de la Navidad pleno de sol y con los comercios a rebosar tras haber pasado el temporal que ha dejado copiosas lluvias durante la semana pasada. "Los granadinos están disfrutando cada vez más la Navidad", ha indicado el alcalde, que ha resaltado la elegancia, la iluminación que es "una de las mejores de España" y otros atractivos como la noria del Paseo del Salón. El regidor ha concluido afirmando que espera que esa "ilusión" de la Cabalgata se transmita al resto del año.