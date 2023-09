La "rotonda del monumento", en la Avenida de Andalucía, cambiará la movilidad de la entrada a La Chana a final de mes

El arreglo del cruce en la Avenida de Andalucía para mejorar la conexión entre la zona de Albayda y la entrada a La Chana está llegando a su fin. En unos quince días se terminarán las obras y se podrá recepcionar para poner en marcha la nueva ordenación vial a final de septiembre. Un cambio que ha llevado a hacer una nueva rotonda en la Avenida de Andalucía, una intervención proyectada en mandatos anteriores pero que estos meses ha tenido polémica por la tala de árboles que ha conllevado la instalación de esta rotonda y el cambio de cruces. Con todo, el Ayuntamiento con el nuevo Gobierno del PP ha realizado cambios en el proyecto que han permitido salvar una media docena de árboles que estaba previsto quitar y se va a modificar también la decoración de la propia rotonda para hacerla más natural.

Una decisión que estaba ya tomada antes de las quejas y las peticiones de paralización de Granada se Encuentra, que hicieron incluso una concentración en la zona en contra de la tala, y que se pueden ver en la propia obra y con la futura terminación de la rotonda, que llevará el nombre de rotonda del monumento.

Según ha explicado sobre el terreno el propio concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, es una muy buena solución de movilidad y los vecinos del barrio están encantados ya que se mejora tanto la amplitud y visibilidad como la seguridad vial al sustituir el antiguo stop.

Catalina explica que los únicos árboles que ha habido que cortar son los indispensables para hacer la rotonda y ya estaban previstos en el proyecto que se diseñó y que ellos heredaron del PSOE y éstos, a su vez, del PP-Cs. "El resto hemos hecho modificados en el proyecto para salvar otros moviendo levemente los pasos de peatones, cortando alguna rama y desviando el carril bici", asegura el concejal. Así, de los 15 árboles que según proyecto había que eliminar, de diferente porte, se ha conseguido "salvar siete". "Nuestro objetivo es salvar árboles y plantar más de los que había", ha explicado Catalina, que insiste en la importancia de que con leves modificaciones se ha conseguido ese objetivo en una obra financiada también con fondos Edusi de la Diputación y en la que el Ayuntamiento pone un 20%.

Así, también se ha modificado el proyecto en cuanto a la rotonda. Inicialmente estaba previsto que tuviera una losa de hormigón y sobre ella césped artificial "pero nosotros no lo haremos así de forma que se va a poner un monumento en el centro, que ya está viendo Patrimonio municipal, y después se plantarán tres o cuatro árboles de gran porte y arbustos ya que es una rotonda grande y hay espacio para ello", ha confirmado. Para las plantaciones, no obstante, habrá que esperar a la época de plantación ya que ahora con el calor no es el momento adecuado.

Entre los nuevos que se planten en ese eje se superará el número de los ocho que se han cortado. De hecho, se quiere duplicarlos hasta los 16 nuevos.

La intervención para la rotonda en la Avenida de Andalucía con las calles Sagrada Familia y José María Carulla, con estatua, tiene una inversión total de 408.953 euros de los que 81.790 los pone el Ayuntamiento y el resto, Europa a través de la Diputación.

Y no será la única intervención en la zona ya que también se va a mejorar la plantación de la mediana en sentido salida de Granada, hasta la zona de los concesionarios de coches, y se va a plantar también en la rotonda más próxima dirección Centro, la de la gasolinera.