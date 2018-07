"La presa de Rules es una vergüenza para todos los gobiernos, no sólo el de Rajoy"

-Cumple tres años como presidente de la Diputación y, aunque le quedan diez meses de mandato, ya se respira un clima preelectoral. ¿Qué balance hace y qué le queda por hacer en este tiempo?

-Para mí es un balance positivo, aunque reconozco que hay cosas que estaban previstas y que no nos han salido, como por ejemplo la reforma del turismo tropical. Pero ha habido muchos compromisos cumplidos del debate de investidura, como recuperar el protagonismo institucional que le corresponde a la Diputación en los grandes temas de la provincia como el AVE, la presa de Rules, el acelerador de partículas, la línea Caparacena-Baza-La Ribina... También está la apuesta clara para ayudar a la ciudadanía a salir de la crisis económica a pesar de los datos de la EPA. Diseñamos una serie de políticas potentes como la apuesta por la industria agroalimentaria con la marca Sabor Granada o la apuesta por la Mesa de la Industria. Le devolvimos a los ayuntamientos la capacidad de contratar ellos mismos las obras municipales, a lo que se han acogido el 70% de los ayuntamientos, además de reforzar el plan de inversiones, sobre todo en el plan de obras y servicios, que el anterior gobierno del PP bajó un 30% y que nosotros hemos aumentado un 30%. Hay muchos elementos y proyectos emblemáticos como la apuesta por la declaración patrimonial del Geoparque del Cuaternario, en contraposición a lo que pasó en la legislatura pasada con el proyecto de la Alpujarra porque no participó el territorio. En los últimos días hemos tenido a dos evaluadoras de la Unesco y somos muy optimistas.

-Una de las apuestas más claras ha sido potenciar los vuelos en el Aeropuerto de Granada. ¿Pedirá la Diputación explicaciones a las compañías por la oleada de retrasos en los vuelos?

-Estamos muy satisfechos con la apuesta que hemos realizado, aunque es verdad que hay problemas con las compañías aéreas y daños colaterales por todos lados. Aquí no nos está afectando tanto la huelga de Ryanair porque no opera aquí, aunque sí nos afectan los problemas de Vueling en su central de Barcelona que causan daños colaterales en Granada. Nos fastidia y no se están produciendo algunos de los vuelos que tenemos pactados como el vuelo regular a Barcelona. Estamos presionando a nivel institucional, tengo contacto directo con la subdelegada del Gobierno, casi a diario, y me transmite que el tema tiene visos de que se va a resolver, pero es verdad que genera desazón el esfuerzo de la provincia para reforzar el aeropuerto y que pasen estas cosas.

"O en septiembre se anuncia que el AVE está en dos meses o exigiremos la reconexión inmediata por Moreda"

"El PP tiene el famoso 'Anexo 2' del Centro Lorca y aún así siguen con su estrategia de enturbiar"

-De usted se destaca siempre su capacidad de diálogo. ¿Ha tenido que emplearse a fondo para conseguir que Granada sea la única, junto con Jaén, donde la Subdelegación del Gobierno ha caído en manos de una susanista como Inmaculada López Calahorro?

-He hablado con la dirección del partido a nivel federal, se me ha pedido opinión y la he dado. Había gente muy buena que daba el perfil, pero me indicaron que preferían a una mujer para que la estructura periférica estuviera en consonancia con el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Con Inmaculada López Calahorro tengo una confianza importante, es una mujer muy capaz, muy comprometida con la provincia y tenía últimamente más relación con ella como directora del Patronato Lorca de la Diputación. Estoy satisfecho porque nos permite que las instituciones estén coordinadas para hacer un buen trabajo. A pesar de las dificultades del Gobierno creemos que podemos dar un gran empujón a los grandes temas de la provincia. Estamos esperanzados de que el tiempo que dure este Gobierno, que espero que sean dos años, se note su paso y no sean dos años baldíos. A mí me gusta que el PSOE gobierne porque es la mejor manera de cambiar las cosas. En todo caso, haremos una próxima convocatoria para la dirección del Patronato Lorca que ha quedado vacante.

-La reacción del PP cuando fue nombrado secretario general del PSOE fue poner a su secretario general, Pablo García, como contrapeso político en la Diputación. ¿Nota este marcaje al hombre?

-El PP lo está pasando mal, han perdido el Gobierno de España y en Granada, cuando se ve la foto grafía de las principales instituciones y se ve la delegada del Gobierno andaluz, subdelegada del Gobierno, alcalde de Granada y presidente de la Diputación del PSOE, esa imagen duele al PP. Yo lo veo dentro de la normalidad, estamos a diez meses de las municipales y las relaciones se tensan, es normal que se me critique y el PP me haga alguna campaña o dedique los fines de semana a hablar de Pepe Entrena. No me preocupa, el otro día felicité por Twiter a Sebastián Pérez por el congreso del PP con el deseo de que sea lo mejor para España. Lo importante es Granada, que la gente tenga un sueldo decente para vivir, y esto es tarea de todos los grupos, no solo del PSOE.

-Todos los proyectos reclamados por el PSOE en la oposición sumaban más de 2.600 millones. Ahora en el Gobierno, y con la realidad de las cuentas, ¿cuáles son las prioridades?

-Es la realidad de un Gobierno que lleva poco tiempo y con un presupuesto que no es el suyo. Lo que es innegable es el cambio de actitud del Gobierno con respecto a Granada, yo lo percibo cuando me reúno con el ministro de Ciencia al ver cómo se ilusiona con el proyecto del acelerador de partículas y percibir su vinculación con Granada a través del Parque de las Ciencias. Somos conscientes de que el presidente del Gobierno no tiene una máquina de hacer dinero. En todos los años de Gobierno del PP no se ha cumplido con el estatuto de Autonomía de Andalucía ni un año. El estatuto dice que el 18% de las inversiones deben realizarse en Andalucía y la lista de peticiones ya es enorme. Tenemos la presa de Rules, la vergüenza de todos los gobiernos. ¿A quién se le ocurre hacer un pantano y no hacer las canalizaciones?

-¿Se refiere también a los gobiernos socialistas?

-Una vergüenza para todos los gobiernos, no sólo me refiero a Rajoy. Reconozco que son obras costosas, que no se pueden hacer de una tacada, pero el compromiso de este Gobierno con Granada tiene que vislumbrarse en actuaciones concretas.

-¿Será una vergüenza si el AVE no llega este año a Granada?

-Tuvimos una reunión con el ministro un martes y el viernes anterior habían nombrado a los directores de Renfe y Adif. Nos hablaron del problema en Íllora, del que no nos había informado el anterior Gobierno. El ministro Ábalos nos ha pedido esperar a septiembre para poder avanzar un plazo. Pero nos han recibido y nos han hablado con claridad, nada que ver con el oscurantismo de la anterior etapa. Pero solo hay dos caminos: o en septiembre se anuncia que el AVE está en dos meses o, en caso de faltar un año, exigiremos la reconexión inmediata por Moreda. ¿Qué será menos competitiva? De acuerdo, pero no vamos a admitir seguir desconectados. No somos incautos, no será este año cuando se ejecute la Variante de Loja ni se va a hacer el soterramiento, pero necesitamos gestos de que estos proyectos van para adelante.

-¿Se sacará adelante el último presupuesto antes de las elecciones municipales?

-Deberíamos aprobarlo, es dificultoso, somos cinco grupos y se acercan las elecciones, pero yo pienso de verdad que con las aportaciones del resto de grupos sale un mejor presupuesto. Estoy convencido de esto y tengo ánimo de negociarlo. Si no sale adelante no es un drama, estaremos en mayo y el nuevo equipo tendrá tiempo de hacer un presupuesto para 2019. Yo lo voy a intentar como si no hubiera elecciones en mayo, pero al margen de los cambios de actores estaremos las mismas organizaciones políticas, por lo que haríamos un buen servicio a la ciudadanía dando estabilidad.

-¿Se presentará como candidato a presidir la Diputación en caso de que salgan los números tras las elecciones?

-Nosotros no tenemos candidato como en otras formaciones, una vez que tenemos a los alcaldes y concejales elegidos empezamos a ver quién podría ser el candidato a presidir la Diputación en caso de ganar las elecciones.

"Si no soy presidente volveré a mi plaza de maestro en Maracena, a 17 minutos andando de mi casa"

-Pero no debería haber mayor problema con el presidente de la Diputación con más poder en la historia del PSOE de Granada...

-Es verdad que la Secretaría General y la presidencia de la Diputación no habían coincidido nunca y me da una buena visión de la provincia de Granada, a nivel institucional y orgánico dentro de mi partido. Créame, lo importante es seguir gobernando la Diputación, solos o en compañía de otros. Estamos gobernando solos por la decisión de otras fuerzas políticas a las que se invitó a participar en el Gobierno, como se hizo con Vamos Granada, Ciudadanos o Izquierda Unida, decisiones muy lícitas en todos los casos. Pero no me preocupa. Si no soy presidente volveré a ocupar mi plaza de maestro en Maracena, donde tardo 17 minutos andando en llegar.

-¿Qué directrices dio Susana Díaz el pasado jueves en su encuentro con la cúpula del PSOE de Granada?

-Hablamos de todo, pero fundamentalmente vino a rendir cuentas ante la organización. Habló de los logros, pero también de los puntos a mejorar. De hecho nos pidió que valoráramos la gestión.

-¿Se puede criticar abiertamente a Susana Díaz?

-Por supuesto, yo mismo lo hago cuando considero que es oportuno. Una de mis principales quejas es que los procedimientos administrativos y los expedientes que conllevan inversiones son muy lentos. Eso hay que resolverlo y en algunas áreas de la Junta hay ese problema, aunque es verdad que el cambio normativo ha creado incertidumbres. La ley de contratos que tenemos en Diputación, y que es de carácter nacional, en ocasiones da muchos problemas porque en un pueblo de 500 habitantes el Ayuntamiento puede comprar las cosas a la tienda de su pueblo hasta un límite muy pequeño. Pero en pueblos muy pequeños, si cierra una tienda es como si cierran el colegio: no tienen dónde comprar los artículos de primera necesidad. No es un tema de corrupción poder comprar los folios en la librería de tu pueblo.

-Bankia anunció que un camión bus recorrerá la provincia para paliar la exclusión financiera de muchos municipios. ¿Se prevén más medidas?

-Estoy planteando un cambio normativo que intensificaré en septiembre. Quien quiera una oficina en Gran Vía tiene que tener una oficina en Cáñar. No se puede llegar a la ley de la selva porque es un servicio de primera necesidad, si no se arregla esto utilizaré todos los medios de influencia política a mi alcance para dar una respuesta.

-Remedando el bolero, ¿se puede ser susanista y sanchista y no estar loco?

-Yo soy susanista y sanchista y no estoy loco. Yo tuve una campaña interna en el partido y hubo una pugna importante con los compañeros Noel y Chema, pero no tiene sentido que esto te marque al día siguiente de las elecciones. Hay gente muy valiosa siempre que se sepa que esto no es de entrar a las ocho y las tres irte a tu casa. Esto va de irte a la una de la madrugada a tu casa.

-Ciertos ceses en la Fundación CajaGranada han causado resquemor y tambores de guerra en el PP. Aunque no es su competencia, ¿entiende que es un frente que se pudo evitar?

-Con la crisis hay que reestructurar las plantillas y no tiene sentido que los ingresos de la Fundación sean para pagar nóminas, son para mejorar la vida de los ciudadanos. No tengo duda de que los patronos han tomado las decisiones mejores para que la Fundación tenga una mejor utilidad social para los ciudadanos, sin ánimo de hacer daño a nadie en concreto.

-La Fiscalía ha dado carpetazo por el momento a investigar el acuerdo para el traslado del legado de Lorca a Granada. ¿Un frente menos de cara a las elecciones?

-No ha tenido sentido desde el primer momento. Los abogados del Estado del Gobierno anterior han tenido un papel clave en el acuerdo, además de personas como el exsecretario de Estado de Cultura con el PP. Están pidiendo una información que ya tienen de primera mano porque se las ha dado su Gobierno. Yo no tengo el famoso Anexo 2 que tanto se reclama porque la Diputación no está en el Patronato de la Fundación, pero me consta que ellos sí lo tienen y aún así siguen adelante en su estrategia de enturbiar.