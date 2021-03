El SAS indemniza a un paciente de Granada por demorar una operación de carácter “urgente”

Un paciente granadino de 30 años interpuso una reclamación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la asociación El Defensor del Paciente’ cuyo abogado Francisco Damián Vázquez Jiménez se ha encargado de la defensa de sus intereses. La resolución del SAS concede una indemnización de 1.044 euros por los días que debió permanecer ingresado en el hospital, "por lo que al ser insuficiente y no reparar el daño causado, el paciente está valorado presentar demanda judicial", según ha indicado la asociación..

En relación a los hechos que se recogen en la reclamación presentada, con fecha 07/01/2016, el afectado comenzó a sufrir un episodio de amigdalitis aguda con fiebre elevada y malestar general, acudiendo al Servicio de Urgencias del centro ambulatorio de Mirasierra (Granada), donde le fue inyectado y recetado tratamiento farmacológico.

Según informa en una nota El Defensor del Paciente, al día siguiente, por la noche, y ante el empeoramiento de su estado y la aparición de un bulto en su cuello, acudió al ambulatorio de la Avenida de América en Granada, donde le aconsejaron que fueran al Servicio de Urgencias del Hospital San Cecilio de Granada. Una vez allí, tras varias horas de espera, se le volvió a otorgar el alta con prescripciones farmacológicas, siendo diagnosticado de amigdalitis pultácea, pese a la aparición del absceso en cuello.

Debió volver a acudir al día siguiente (09/01/2016) por el empeoramiento de su estado, poniendo de manifiesto el rápido agravamiento que venía sufriendo del absceso que padecía en el cuello. Con una evidente demora, y tras horas de espera, le comunicaron que "no había otorrino de guardia" por lo que le dieron la opción de, o bien ser ingresado en este centro hasta ser visto al día siguiente por un otorrino, o bien ser derivado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves para estudio por Cirugía Maxilofacial. Dada la gravedad de su situación, el paciente consideró que no podía esperar otro día más sin ser tratado, por lo que fue trasladado al Virgen de las Nieves.

Una vez en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología Virgen de las Nieves de Granada, fue atendido en el Servicio de Urgencias Neurotraumatológicas, donde el especialista verificó la existencia del absceso mediante realización de TAC de cuello, y decidió su ingreso hasta el día siguiente, 10/01/2016, fecha en que fue trasladado en ambulancia de vuelta al Hospital San Cecilio, para ser intervenido quirúrgicamente de urgencias por otorrino.

No obstante, de vuelta en el Hospital San Cecilio, el abogado Damián Vázquez que ha representado sus intereses en la reclamación, indica que tuvo que esperar durante horas para ser atendido por el otorrino, "ante la desorganización del medio hospitalario". Cuando, tras mucha insistencia a celadores y enfermeros, les dieron paso para consulta con el otorrino, increíblemente éste les refirió que no tenía claro que fuera un absceso, a pesar de que así constase indubitadamente en la historia clínica, y acabar de ser valorado por cirujano maxilofacial que también confirmaba que se trataba de un absceso y que necesitaba ser intervenido urgentemente.

Dicho otorrino llegó a llamar, delante del paciente, a su adjunto, para referirle “que no hacía falta que fuese, que no era para tanto”, pese a que le habían remitido del otro centro hospitalario para intervención de urgencias dada la gravedad del absceso que presentaba. Finalmente decidieron su ingreso en planta para continuar con el tratamiento farmacológico que anteriormente le había sido prescrito. Al día siguiente, 11/01/2016, estando el paciente y su esposa en planta, entró en la habitación una otorrinolaringóloga para interesarse por su estado, la cual se sorprendió ante el hecho de que no hubiese sido intervenido aún, tras lo que dio orden al residente para preparar quirófano para operar, habida cuenta de la demora y la gravedad de la situación. Finalmente, se llevó a cabo la intervención “de urgencia” dos días tarde, quedando ingresado el paciente en el Servicio de Anestesiología y Reanimación General del centro hospitalario.

" La demora en proceder a la intervención supuso un empeoramiento de su estado que no habían previsto los facultativos, y reconocido por ellos mismos, indicándoles que su estado había empeorado notablemente desde que se le hizo el TAC y que el corte para limpiarle había sido mucho mayor, y la recuperación tardaría más, todo en perjuicio del paciente".

La sorpresa, según se recoge en la nota, llegó cuando sus familiares, al visitarlo al día siguiente en el horario establecido, fueron informados que corría un “grave riesgo vital”, ya que la infección había avanzado demasiado. Dicha situación hizo que el paciente quedase ingresado en el centro hospitalario hasta el día 28/01/2016. Se intervino de forma urgente. Tras el alta, el afectado vio profundamente afectada su movilidad, hasta el punto de necesitar ayuda de terceras personas para la gran mayoría de las actividades de la vida diaria.

Seguidamente, el día 05/02/2016, apenas una semana tras ser dado de alta, el paciente debió acudir al centro hospitalario para revisión, por dolor en el pecho siendo ingresado de inmediato en el Servicio de Urgencias del Hospital San Cecilio de Granada, donde diagnosticaron: “Tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA)”.

Como se hace constar en la reclamación presentada por el abogado Damián Vázquez, de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, pese al carácter “urgente” de la intervención inicial, esta se demora dos días más por decisión inexplicable del otorrino. El retraso injustificado en realizar la intervención quirúrgica “provocó un alargamiento del período de curación de este paciente”.

El propio Servicio Andaluz de Salud confirma en su Resolución que no se actuó conforme a la buena praxis médica, con demora en la asistencia.