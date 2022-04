El SUP lamenta que Granada no tenga más medios policiales en el plan especial de lucha contra el narco

Granada no tendrá más agentes de Policía a pesar de haber sido incluida en el Gobierno dentro de las provincias del III Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que lucha contra el crimen organizado relacionado con el narcotráfico en varias provincias andaluza. Así lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha lamentado que la entrada de Granada en este programa no vaya a suponer en la práctica un aumento de la plantilla, de los medios materiales o la creación de unidades especiales dedicadas a la investigación de este tipo de delitos.

Aunque Granada necesitaría unos 300 agentes más para crear su escudo antinarco con garantías esto no se va a producir en el medio plazo, según ha señalado el secretario general del SUP en Granada, César Calín, de modo que "como mucho" los agentes que se encargan de esta clase de investigaciones en otras provincias como Cádiz vendrían a Granada cuando se les reclame para una investigación concreta "si tienen tiempo y capacidad", pero "poco más".

Desde el sindicato policial lamentan que esta inclusión en el escudo antinarco quede finalmente para Granada en "un anuncio vacío", en tanto que no está prevista la creación de ninguna unidad especial ni el aumento del catálogo de puestos de trabajo para poder meter a más agentes que puedan dedicarse a esta labor, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras provincias.

El crimen organizado vinculado al tráfico de drogas y en buena medida al blanqueo de capitales conlleva "investigaciones muy largas y complejas" que requieren mucho tiempo, por lo que son necesarias unidades específicas y una labor "continúa" para que los narcotraficantes "noten" que hay una mayor presión policial. "En Granada tenemos mucho tráfico de marihuana y cuesta trabajo investigarlo con los medios que tenemos", sostiene el responsable provincial del SUP.

Ha censurado de hecho la falta de medios generalizada que existe a este respecto, recordando que esta provincia cuenta con un único fiscal antidroga que no trabaja en exclusividad en la materia. "No hay una voluntad fuerte de intentar acabar con esto o de que por lo menos haya más presión policial frente al narcotráfico", ha abundado.

El SUP sostiene que actualmente existen carencias también en el ámbito de las infraestructuras que dificultan ubicar estas unidades especializadas y reclama a este respecto que se construya la nueva comisaría del barrio de Zaidín, para la que el Ayuntamiento cedió al Ministerio del Interior un solar de unos 2.000 metros cuadrados. Este proyecto, presupuestado en unos dos millones de euros, solucionaría la falta de espacio que padecen las actuales instalaciones, cuyo estado es "muy precario", y permitiría reubicar en este lugar a esos agentes de unidades especializadas contra el crimen organizado y el narcotráfico.