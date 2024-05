El Sacromonte de Granada se vuelca con Zeinab tras el vídeo de Israel: "Es una currante que quiere volver a vivir de la música"

Ni el Corpus Christi, ni la huelga de autobuses, ni la Tarasca de Granada. La bailaora palestina Zeinab Sabbah se ha convertido en los últimos días en el centro de atención de los medios nacionales. La artista flamenca de 34 años que reside prácticamente a las faldas de la Abadía del Sacromonte se ha visto envuelta en un conflicto geopolítico después de aparecer bailando en un vídeo de Israel en contra de su voluntad, en el cual ataca a España por reconocer el estado de Palestina. En su barrio, cerquita de la famosa Venta del Gallo, es más que conocida esta "artista de los pies a la cabeza", como la llaman algunos de sus vecinos, que viven incrédulos aún por la que se ha montado.

El día después corría un día soleado, incluso excesivamente caluroso, por lo que lo normal era encontrar las calles del barrio vacías. Era miércoles de Corpus y la ciudad está repleta de personas que quieren ver la Tarasca. Sin embargo, en contraposición, el Paseo de los Tristes se encuentra vacío y tranquilo, y con él, todo el camino que cruza el barrio del Albaicín hasta llegar a las famosas Cuevas de Sacromonte.

Una vez superada la hazaña de llegar a tal atractivo turístico, ya sea por la carretera o callejeando por el barrio más antiguo de Granada. Cerca de la Verea de Enmedio se encuentra la residencia de la artista flamenca que, a día de hoy está en el punto de mira internacional. La bailaora de origen palestino se ha visto impresionada después que el Gobierno de Israel utilizara uno de sus vídeos bailando flamenco para hacer una burla de la cultura española, intercalando imágenes de la mujer con vídeos de los actos atroces que está realizando la organización terrorista Hamás.

No menos difícil que subir las escaleras del Albaicín fue conseguir hablar con los vecinos y amigos de Zeinab. La noticia ha agitado el tranquilo y folclórico barrio, en el que se encuentra habitualmente, y parece ser que no ha sentado bien entre sus residentes, quiénes en su mayoría prefieren "no hablar del tema". Consideran fuera de lugar usar la imagen de la chica con motivos políticos y tachan de interesados a quienes simplemente preguntan. De hecho, a algunos de ellos la propia artista les pidió no hablar con los medios de comunicación.

Aún así, varios conocidos de la artista han preferido aprovechar para defender y promocionar su imagen por su personalidad y talento artístico, alejado en todo momento de cualquier interés ajeno a la música. Un trabajador de las Cuevas del Abanico, una residencia turística en la que suele trabajar Zeinab, comentaba que se encuentra en una situación complicada, ya que se trata de un "tema fuerte que no tiene gracia para nadie". Junto a él, la dueña del local cree que la bailaora se está viendo "superada por la situación", que a pesar de que ha promocionado su imagen nacionalmente, lo ha hecho en un aspecto "desagradable" que "no la beneficia en su carrera profesional". Este diario volvió a intentar contactar ayer con la bailaora, que rehusó hacer declaraciones.

Al menos quedan los elogios de los vecinos hacia su persona, que no han faltado en el barrio. "Es una mujer muy agradable y currante", defendía el hombre trabajador, quién también mencionaba que actualmente se encuentra en "modo supervivencia", ya que a pesar de tener mucho arte, se le está complicando vivir de lo que más le gusta: el flamenco.

Por otro lado, Mario Puertas y alguno de sus familiares, que residen pocos metros más arriba en el mirador de Mario Maya, han defendido la magnífica personalidad que tiene la artista, recalcando la humildad que muestra y lo trabajadora que es; cualidades por las cuáles es conocida en la zona. Según ha comentado el joven, "ella se presta a los demás" y ahora se encuentra buscándose la vida con diversos trabajos, ya sea "pintando casas" o con "múltiples tareas en los negocios cercanos", aunque su sueño de verdad es "volver a vivir completamente de la música", como ya lo hacía un año atrás, expresa uno de ellos

Zeinab, que hace una década que se encuentra en Granada, es una mujer independiente que ha mostrado, en sus años en la provincia, ser un ejemplo a seguir para muchos, pues además de ser "agradecida y talentosa", como la definía otro vecino. "Está luchando por sus deseos a pesar de las piedras que puedan aparecer en su camino. Esta vez, una casualidad, aunque ella dice no creer en ellas, ha sido el encontronazo que está teniendo que superar y, que a pesar de darla a conocer por todo el territorio español, no lo ha hecho de la forma en la que ella quería. A pesar de todo, se mantiene firme y "saldrá de esta", como dicen sus amigos, quiénes destacan de ella lo cariñosa y artista que es.

Si de todo esto tenemos se saca una conclusión, será la misma que la de Mario Puertas, que se refiere a ella y al flamenco como una alegría, "dos cosas que no deberían juntarse con la violencia".