Con el Sáhara muy presente en Granada

Hay más de un granadino cuyo carné de identidad dice que su lugar de nacimiento es El Aaiún. Otros guardan en su cajón de los recuerdos el servicio militar que hicieron entre el polvo del desierto y jaimas. Hay otro gran número de paisanos que tiene su 'familia', sus 'niños' allí y, evidentemente, no puede menos que mostrar su preocupación por la declaración de guerra de Marruecos al Sáhara Occidental, ese trozo de tierra conformado por wilayas (campamentos) que España y ese ente un poco despistado que se llama comunidad internacional olvidaron hace 45 años hasta que estos días ha estallado un conflicto inevitable por muchos motivos.

El Sáhara está muy presente en la provincia con varias entidades, la más numerosa es la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (también denominada El Guerguerat) con 550 miembros muchos de los cuales han apadrinado durante los últimos veranos a niños, algunos ya jóvenes, que ahora mismo son carne de frente.

Esta asociación lleva 35 años celebrando esas 'Vacaciones en Paz', la acogida de niños en verano, así como caravanas al desierto saharaui, para colaborar en tareas humanitarias. Especialmente con las comisiones sanitarias donde cada año se intenta prestar ayuda necesaria y urgente a esta población con una evidente escasez de recursos y que agradece toda ayuda ante la situación tan delicada que viven desde hace décadas, por no decir desde siempre.

En la Circunvalación de La Encina, en La Chana, corretean cada verano un buen puñado de zagales saharauis que trasladan el campamento a Granada, donde al menos durante dos meses dejan guardadas las preocupaciones que no debería tener ningún niño en el mundo sobre una tierra a la que aman y se sienten fuertemente pegados. En ese bulevar chanero atiende a este periódico José Manuel López Castillo, presidente de la Asociación Granadina de Amistad con el Sáhara, y al rato se unen a la charla otros compañeros.

Todos coinciden en lo mismo: "preocupación" por esos chiquillos a los que se sienten muy unidos. "En los últimos años estaban viniendo menos, sobre 110 o 120, pero este es un programa que se viene haciendo desde finales de los 80 y ya llegan hijos de los primeros niños que vinieron hace más de 30 años. Es decir, muchos granadinos tienen vínculos con familias y niños con 17 años a los que ahora están reclutando", explica López Castillo, que aclara cómo a partir de la crisis de 2008 se empezó a resentir el número de niños acogidos, aunque sobre todo por ser más complicados los requisitos económicos.

Eso sí, recuerda que no se han parado ni los viajes institucionales con ayuntamientos de la provincia o las expediciones médicas tan necesarias: "Hay mucha ayuda que prestar", resume detallando una retahíla de necesidades básicas a las que no tienen acceso.

"La tensión venía aumentando", recalca el presidente de la Asociación Granadina El Guerguerat, que hace un recorrido por la injusta historia reciente del pueblo saharui, aunque prefiere no juzgar demasiado la tibieza de los partidos en España ante un problema muy nuestro, muy español. Como asociación, su labor está siendo intentar tranquilizar a las familias granadinas que acogen niños a través de comunicaciones de canales oficiales, "hay que tener mucho cuidado con bulos y ya están llegando noticias falsas de misiles y cosas así que sólo aumentan el desasosiego".

A su vez, los asociados intentan ponerse en contacto a través del WhatsApp o redes sociales con su gente de allí para que les cuenten cómo va todo. Eso sí, los asociados señalan que hace días que viene siendo más complicada la comunicación con ellos.

"Te inquieta porque la implicación es muy grande, han sido expoliados", afirma sobre la vulneración de los derechos fundamentales y recuerda situaciones de opresión como las que contó Aminetu Haidar hace tres años en una conferencia en la que fue invitada a Granada sobre los presos políticos del Sáhara en Marruecos. “Los niños que vienen a Granada tienen una identificación muy grande. Mucha gente piensa "ya no se querrán ir", pero son niños muy queridos y que quieren mucho su tierra", señala.

María José Mateos, secretaria de la asociación, atenta al hilo de la conversación detalla cómo una niña que vino de acogida tuvo una discusión con un camarero marroquí en Motril sobre la cuestión saharui. "Le dije al camarero que estaba diciendo lo que tenía que decir justamente", enfatiza con esta historia sobre los pequeños embajadores que estos veranos han conocido la Alhambra, la fiesta troglodita de Píñar, parques temáticos del país o el mar de la Costa Tropical en toda la serie de actividades que se organizan.

Por desgracia, en 2020 debido al Covid-19 es el primer año que se han interrumpido las 'Vacaciones en Paz'. Es por ello que Pilar Campillos, que se encarga de organizar estas caravanas de acogida, el mensaje que le gustaría dejar es que "ojalá vuelvan pero por gusto a tener unas vacaciones aquí, espero que sí" dice aportando su positividad a un conflicto y a unas vidas que las necesitan.

Por su parte, José María Aguilera, vocal que organiza las vacaciones en la Costa, incide en la necesidad de que tenga publicidad un tema como el del Sáhara en el que es imposible no implicarse una vez que convives con todos esos niños. "Es hora de que medien el Gobierno español y la comunidad internacional, que tomen cartas en el asunto", reitera sobre un conflicto que "urge" y sobre el que pide más alteza moral y de miras de las instituciones de su país y las de otros países. Un problema olvidado, porque no interesaba porque no era cuqui, aunque estaba al alcance de la vista y en el griterío de muchos niños jugando en nuestras calles.

Concentraciones en Granada de apoyo al pueblo saharui

Izquierda Unida Granada convocó en la tarde de ayer una concentración frente a la Subdelegación de Gobierno de la capital en apoyo al pueblo saharaui. Junto a organizaciones y vecinos saharauis hicieron una lectura de un manifiesto para mostrar su solidaridad con el Sáhara Occidental tras los ataques perpetrados por Marruecos, en el que además exigirán que desde todas las instituciones, nacionales e internacionales, "se fuerce la celebración de un referéndum de autodeterminación libre, democrático y justo".

Desde IU reiteraron que, ante la agresión marroquí en el Guerguerat, "sólo cabe el restablecimiento inmediato del alto al fuego puesto que esta acción viola las fronteras establecidas y los acuerdos de paz”. Así, mostraron "máxima preocupación" por las repercusiones que pueden acarrear un nuevo conflicto armado abierto y la desestabilización regional.

No es la única protesta que se producirá estos días en Granada, este sábado 21 de noviembre el colectivo Sáhara Soundscape también ha previsto la organización de una manifestación en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada, por el referéndum de un Sáhara Libre. Muestras de apoyo de diversa índole para llamar la atención sobre un problema bastante cercano.