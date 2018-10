"Salir a Bolsa contribuiría a un gran proyecto agroalimentario andaluz"

"¿por qué no?". Con esa pregunta retórica contesta Antonio Luque, presidente de DCOOP, a la posibilidad de la entrada en Bolsa de la mayor cooperativa olivarera de España. Aunque admite que el proyecto aún "está muy verde", habla abiertamente de la posibilidad de que la compañía, que espera doblar su facturación hasta los 2.000 millones de euros en un plazo de cinco años, pueda entrar a cotizar en el mercado de valores. El empresario realizó estas manifestaciones durante la celebración de un desayuno-coloquio informativo organizado por Granada Hoy, GrupoJoly y Unicaja Banco.

Luque explicó las intenciones futuras de su cooperativa desde el punto de vista de unir a su grupo empresas familiares, como sucedió la pasada semana al adquirir el 5% de Maçarico, líder de la aceituna de mesa en Portugal: "Es una empresa familiar de un señor de 88 años sin hijos y con 13 sobrinos... El futuro de ese tipo de compañías es complicado. Pues si todos esos proyectos podemos unirlos y salir a Bolsa, ¿por qué no? ¿A DCOOP no puede interesar tener una compañía agroalimentaria con un 30-40% de control que cotice en Bolsa, y que pueda haber muchos socios más? ¿Por qué no? Está muy verde pero puede ser una solución, sobre todo para llegar a acuerdos con empresas familiares. Podemos darle una liquidez a los accionistas y puede contribuir a tener en Andalucía un gran proyecto agroalimentario".

Dentro de esta estrategia a futuro es parte indispensable la unión de fuerzas con otras empresas y cooperativas "para crecer" en un "mercado mundial" que es "muy grande". Sin embargo, matizó que no hay "nada concreto" a día de hoy, pero que habrá acuerdos "en los próximos meses". Uno de los focos de atención dentro del sector está en la posible unión entre DCOOP y Jaencoop, segundo grupo cooperativo en concentración de la oferta y la comercialización en el sector del aceite de oliva: "¿Si DCOOP y Jaencoop fueran una misma empresa sería mejor para los socios? Seguro que sí. Pero DCOOP es el ejemplo de que se pueden superar los personalismos y los localismos en las cooperativas".

Y no sólo empresas necesariamente olivareras. Dentro del grupo, "tenemos vino, cereales, productos ganaderos...". Y se refirió a que varios de estos proyectos tienen que ver con Granada, con uno basado en la leche de cabra y el más importante: los frutos secos, donde en la provincia suman cinco cooperativas. En este sector, Luque cree que "va a ser uno de las actividades más importantes del grupo", y como ejemplo recordó que "se están plantando multitud de almendros en toda Andalucía".

El presidente de la cooperativa, con sede en Antequera, corazón geográfico de Andalucía, realizó diferentes valoraciones sobre el mercado del aceite de oliva y los caminos de futuro que debe emprender tanto el sector como su grupo. "El sector ha cambiado mucho", sentenció Luque, quien observa un incremento de las plantaciones de olivares en zonas como Cádiz, Sevilla, Córdoba o Badajoz, zonas de agricultura tradicional extensiva e intensiva que tendrán explotaciones "más eficientes" y con una "estructura de costes más competitiva". Esto desembocará en unas situaciones de mercado muy distintas a las de los últimos ejercicios, según el presidente de DCOOP: "Los cuatro últimos años el mercado ha funcionado a la demanda y ha crecido un sistema en el que el productor vendía el producto cuando quería. Eso significa que el precio puede bajar un euro en apenas una o dos semanas cuando el producto no se puede colocar. Si en los años que vienen tenemos una climatología normal, es muy probable que tengamos un mercado a la reserva, donde habrá muchos días en los que nadie quiera comprar un camión de aceite. Tenemos que modificar este funcionamiento si queremos tener un mercado más estable".

Durante su intervención ante políticos y empresarios del sector en Granada y Andalucía, Antonio Luque explicó que su cooperativa tiene tres objetivos para las 75.000 familias que forman parte de ella: una, que sus socios puedan vivir de su actividad "dignamente" y de forma estructural concentrando la oferta; dos, controlar el proceso de industrialización (envasado, confección y distribución); y tres, la expansión del negocio a partir de "plantearnos ser líderes mundiales del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa".

De este último punto surge justamente la expansión de DCOOP por Estados Unidos, entre otros factores para compensar la caída del consumo en España en 100 millones de litros en los últimos cuatro años. La cooperativa antequerana controla el 50% de la marca Pompeian, líder en el país de las barras y estrellas en la comercialización de aceite, y que ya tiene la misma cuota de mercado que las italianas Bertolli y Filippo Berio y, según su presidente, este movimiento empresarial les ayudó a adquirir el 20% de Bell-Carter, una de las tres marcas más importantes en la comercialización de la aceituna de mesa. "Estamos uniendo la producción con la comercialización, y en un país como Estados Unidos, con una gran proyección de crecimiento y consumo en los próximos años (está previsto que en esa nación el consumo de aceite crezca de los 300 a los 500 millones de litros al año), levanta muchas ampollas", advirtió Luque.

"Tenemos que servir en todos los países. Es verdad que en Estados Unidos hemos adquirido ventaja, pero en Japón, China, Brasil, México o resto de Europa hay un trabajo enorme por hacer. Para ser líder mundial hay que vender en todos los países", añadió el presidente del gigante olivarero español, que estima en un periodo de 5 o 6 años el incremento de la facturación de DCOOP hasta los 2.500 millones de euros. Pero también recordó que este periodo podría acortarse según la meteorología: "Si llueve el próximo otoño, puede haber 1.600.000 toneladas, pero como sea igual, el siguiente puede haber 1.900.000. Entonces, eso que he dicho de vender más a 5 años sería para dentro de uno. Necesitamos organización y logística para afrontar el desafío. Si aunamos más esfuerzos, vamos a vender el mismo aceite que vendemos. Siempre digo que el mejor precio del aceite de oliva es el más alto posible para que se venda todo".

Durante toda su intervención, Antonio Luque hizo un reconocimiento especial a los cooperativistas que acudieron al foro-coloquio y recalcó que "todo el mérito de DCOOP es de sus asociados".