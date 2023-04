Salón Estudiantil de la Universidad de Granada: "Estaba deseando contar mi experiencia"

Unos 7.000 estudiantes de un centenar de centros educativos de la provincia participan desde este lunes 24 y hasta el próximo miércoles 26 de abril en la octava edición del Salón Estudiantil de la Universidad de Granada, que vuelve a celebrarse en el edificio de Servicios Centrales PTS, con el objetivo de acercar al estudiantado que está en puertas de entrar en la Universidad qué es lo que van a encontrar a partir de septiembre y cómo es el proceso para acceder. A la bienvenida asistieron tanto futuros universitarios como alumnos que ya están dentro y que quisieron ofrecer, de primera mano, su experiencia.

Es el caso de tres estudiantes del expositor de la Facultad de Ciencias. Daniel, en tercero de Química, Lucas, en segundo de Matemáticas, y Jaime, de cuarto de Biotecnología, están parapetados tras varias pilas de folletos con información sobre los estudios que se ofrecen en su centro. "Soy orientadora. Me llevo un folleto de cada grado", cuenta una de las docentes que también asisten a la primera jornada del Salón. "Tiene que haber interacción con los estudiantes. Los profesores dan clase y luego se van. En mi caso noté esa falta de conocimiento sobre la carrera", cuenta Daniel. A causa del Covid y las restricciones sanitarias, en su último año de instituto tuvo que informarse de forma virtual de las distintas opciones y de qué iba a encontrar en la carrera. Ahora está, presencialmente, en uno de los puntos de información. "Estaba deseando contar mi experiencia", asegura. ¿Qué es lo que cuenta? Daniel relata que ha participado en foros estudiantiles para dar su opinión sobre sus estudios. El pasado año tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con una decena de estudiantes de instituto. "La mitad me contaron que la información que les había dado les había ayudado", cuenta con orgullo. "Eso me llenó muchísimo".

Alejandro y Alejandra, estudiantes del Ramón y Cajal, revisan la lista con las notas de acceso de este curso. "De pequeña yo quería hacer Farmacia, luego quise ser periodista deportiva, pero mi padre me dijo que no". Alejandra ahora apunta al mundo del marketing y la investigación de mercados. "Me gusta la economía". A su lado, Alejandro se decanta por la Ingeniería Informática, en Granada. "Quería hacer el doble grado de Matemáticas y Física", reconoce, aunque la nota de acceso le echó para atrás. De Informática destaca que es un mundo que le gusta y además tiene salidas profesionales.

Dentro del aula magna donde tiene lugar la bienvenida oficial al Salón Estudiantil, José Antonio y Esther, de Agustinos, escuchan atentamente a la rectora, Pilar Aranda, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo, y la delegada territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín. Esther asegura que lo suyo es estudiar Publicidad y Relaciones Públicas. Espera entrar en la Facultad de Málaga. También le tiraba Comunicación Audiovisual, "pero no tiene muchas salidas profesionales", apunta. José Antonio, por su parte, cuenta que quiere hacer Ingeniería de Diseño Industrial, también en Málaga. "Lo hizo mi prima, me contó cómo le había ido y cómo es la carrera y me gustó". Su motivación es, señala, disfrutar con su trabajo.

Antes, durante la recepción, Aranda, en su último Salón Estudiantil como rectora de la Universidad de Granada, aseguró que la formación que los jóvenes habían recibido les había preparado "para la vida" y que su paso por la Universidad implica sumar una nueva etapa educativa. "Todo es un proceso que continúa a lo largo de la vida", resumió. Les pidió tener la mente abierta y no temer al fracaso ni a equivocarse. También lanzó una reflexión sobre la Selectividad, que se realizará después de la semana del Corpus. "Espero que con el tiempo se haga de otra manera, más lógica quizás". Pese a que "no tenemos otra manera de ordenar" el acceso, les aclaró que el porcentaje de aprobados es "altísimo" y que, como en todo, conocer es empezar a amar.

Para la realización de este evento, la Universidad de Granada ha movilizado a más de 300 profesionales que estarán a disposición de los más de 7000 estudiantes de 2º de Bachillerato de Granada y su provincia y facilitar la elección de los estudios universitarios.