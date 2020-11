Salud Granada: Los cambios en la vacunación que afectan a los niños en edad escolar

La situación generada por la pandemia ha obligado a notables y drásticos reajustes en el sistema sanitario, también en el granadino. Uno de los cambios que las familias con hijos en edad escolar posiblemente habrán detectado es la suspensión, a causa de la pandemia, de las campañas de vacunación en los centros escolares, lo que hace que la inmunización de los pequeños se tenga que realizar en los centros de salud.Las primeras vacunas del calendario se dispensan en los centros sanitarios, donde las familias acuden con el bebé tras solicitar cita. Esto es así hasta que la vacuna de la triple vírica (paperas, sarampión y rubeola), a los 3 años. A los 6 años lo habitual, hasta ahora, era que el personal sanitario se presentara en los colegios y suministrara a los alumnos de primero de Primaria la dosis de refuerzo frente a tétanos, difteria y tosferina (Tdpa). Era en el mismo centro escolar donde se actualizaba la libreta de vacunas del menor.

A los 12 años, según el calendario vacunal, se procede a inmunizar de la varicela a quienes no estén protegidos frente a esta enfermedad bien por haberla cursado o no haber recibido la vacuna con anterioridad. En sexto de Primaria también se suministra una dosis contra el meningococo C y en el caso de las niñas se aplica de forma simultánea con la vacuna del papilomavirus humano, según indica la Junta en la información que ofrece sobre el calendario vacunal. Las siguientes dosis de inmunización contra distintas enfermedades se dispensan a partir de los 14 años, cuando el menor ya está en Secundaria.

Según insisten expertos y autoridades sanitarias, España cuenta con una de las mayores tasas de vacunación del mundo, aunque con el estallido de la pandemia, el Ministerio de Sanidad constató en marzo y abril un descenso en el número de dosis administradas para los bebés de hasta 15 meses, de las recomendadas para las embarazadas y a los grupos vulnerables al Covid-19, informa Efe.

En el mismo sentido se han manifestado los pediatras. A primeros de noviembre, en la presentación del I Congreso Digital de Pediatría de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la presidenta de la Asociación, la doctora María José Mellado, indicó que la pandemia ha tenido “efectos indeseables”, como una caída de la tasa de vacunación , sobre todo en niños mayores de 3 años, especialmente relevante en la vacuna del sarampión.

La misma AEP destacó el esfuerzo realizado en verano para recuperar la tasa de vacunación en los niños “perdida” durante los meses de confinamiento por el coronavirus. “Durante la primera fase de la pandemia hemos tenido una bajada muy importante de la cobertura vacunal debido, entre otros motivos, a que los padres tenían miedo de acudir a los centros sanitarios”. “Sin embargo, tras el confinamiento se ha hecho un gran esfuerzo para aumentar y compensar toda la pérdida de vacunación que tuvimos”, aseguró recientemente la secretaria de la AEP , María García-Onieva.