Salud descarta mover las Urgencias del Zaidín durante las obras

Las obras de reforma y ampliación de las Urgencias del ambulatorio Granada Zaidín Centro son el nuevo anatema de la sanidad granadina. Los profesionales que trabajan en las instalaciones ubicadas en la Avenida de América han elevado sus quejas al sindicato CCOO que pide que se traslade en bloque la zona de Urgencias a consultas externas, "como ubicación alternativa a fin de que las obras de mejora puedan concluir lo antes posible, sin perjuicio para la ciudadanía y la plantilla".

CCOO asegura que la Junta de Personal de este centro de Salud, recibe a diario numerosas quejas, tanto de usuarios como de los propios profesionales sanitarios, que "no pueden desempeñar correctamente su trabajo debido a la proximidad de los trabajos de reforma". En cambio, para el Distrito Sanitario Granada-Metropolitano no existe riesgo ni para profesionales ni para pacientes y recalcan que de hecho, no se ha registrado ninguna queja de los ciudadanos por este tema.

Salud descarta trasladar la unidad a otro centro sanitario, exigencia del sindicato apoyada en un posible peligro para pacientes y profesionales. Una mudanza temporal que "urge más que nunca" antes de que se tengan que lamentar "altercados mayores" ya que, subrayan, la zona de obras, al estar prácticamente mezclada con el área asistencial, perjudica constantemente la salud de trabajadores y de la ciudadanía".

Este es otro punto que contradicen desde el Distrito Sanitario de Granada, que aseguran que en cada acometimiento se ha llevado a cabo un traslado de la zona asistencial en cuestión para que ello no dificultase el trabajo de los sanitarios, de forma que, como volverá a suceder hoy con el comienzo de los trabajos en la parte asistencial, quede siempre un ala operativa mientras se reforma la otra.

El sindicato, que cuenta con la queja de un enfermero al que en los vestuarios le cayó parte de unos escombros, denuncian "la falta de planificación y total improvisación de la Gerencia para llevar a cabo una mudanza a un sitio alternativo" y exige el cierre del lugar para que de este modo los trabajos se acometan con la mayor brevedad posible. En relación a esto, fuentes del Distrito Sanitario afirman que para que las obras puedan acabar en un menor tiempo los operarios trabajarán en horario de tarde y de mañana.