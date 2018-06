Sánchez Rubio reclama política de Estado para acoger inmigrantes

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, calificó de aldabonazo a Europa la recepción del barco Aquarius y reclamó una política de Estado para atender a todos los inmigrantes, incluidos los mil que han llegado a las costas andaluzas el pasado fin de semana.

La titular andaluza de Políticas Sociales recalcó ayer en Granada la importancia de recibir a los refugiados del Aquarius de Médicos Sin Fronteras en Valencia y consideró que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa un "aldabonazo" para Europa "muy importante". Además, recordó que "en Andalucía cada fin de semana hay un Aquarius, y entre semana también", una situación que se produce desde hace muchos meses, insistió.

Según los datos de la Junta, a las costas andaluzas llegaron el año pasado más de 8.500 personas, una cifra que este año ya se ha superado con más de 9.000, unos mil tan sólo concentrados en este pasado fin de semana.

"Tenemos que retomar algo importante, garantizar que exista una política de Estado porque es un tema de país, no es de una ciudad o de una comunidad", subrayó Sánchez Rubio, que a su vez reclamó afrontar la migración en un contexto "nacional y europeo". Sánchez Rubio consideró que ni Europa le puede dar la espalda a regiones como Andalucía, frontera natural, ni España se la puede dar a tierras de acogida como esta comunidad autónoma.

La consejera de Políticas Sociales apuntó que la Junta acoge a todos los inmigrantes gracias a los convenios vigentes con Cruz Roja, además de los más de 1.700 menores no acompañados llegados este año: "Ahí estamos haciendo un sobreesfuerzo para ir generando las plazas y poder atender a estos niños que se tutelan como cuando tienen desprotección en la comunidad". Desde el viernes de la semana pasada, Andalucía ha recibido a 308 menores no acompañados, los cuales son atendidos "como nuestros niños porque no tienen ninguna familia de referencia, y que se unen a los que ya están siendo atendidos".

Sánchez Rubio destacó la importancia de conseguir que haya solidaridad en todo el país porque las personas que llegan necesitan ser atendidas, lleguen a Andalucía o cualquier otra comunidad. "Precisaríamos tener la solidaridad de este país y el compromiso obligado de Europa, que no puede dar la espalda a España", finalizó.