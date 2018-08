"Sánchez tiene tiempo para ir a conciertos pero no para reunirse con las víctimas"

Maite Araluce lleva 42 años recordando la memoria de su padre Juan María, asesinado por ETA en el portal de su casa cuando era presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Esta donostiarra y granadina de adopción, ha presidido varias delegaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) del sur de España y desde hace tres meses representa a una asociación que a nivel nacional atiende a más de 4.500 personas. Llegó a la presidencia justo en el momento clave del anuncio de la disolución y poco antes de un cambio en el Gobierno que ha traído consigo la polémica del acercamiento de presos al País Vasco. Es decir, "mucho trabajo y mucha responsabilidad" para una mujer que, para colmo, vive en Granada y tiene que pasarse media semana en Madrid sin un AVE que le acorte el camino.

-Al poco de llegar a la presidencia de la AVT se topa con que el Gobierno cambia de signo.

-Pues sí, cuando ya habíamos hecho la ronda y conocido al Gobierno anterior, de pronto lo cambian y te encuentras con que tienen puntos de vista distintos en cuanto al terrorismo y a la política penitenciaria. Es empezar de cero otra vez.

-Y ahora les toca lidiar con la salida de prisión de Santi Potros. ¿Cómo se les explica a las víctimas que el autor intelectual de 40 asesinatos está de nuevo en la calle?

-Si al final ha cumplido con la condena y con la legalidad, lo tienes que asumir. Pero es muy triste cuando llamas a una familia porque de los 31 años que ha cumplido por los 40 asesinatos sólo 18 han sido en España y el resto los cumplió en Francia. Entonces, a los familiares cuando los avisas te dicen que el asesinato de su marido de su hijo no ha llegado ni a un año de condena. No lo entienden. Que se cumpla con la Ley no quiere decir que esa sea moral. Además, no son sólo 40 asesinatos, son muchos seguidos y también centenares de heridos que no sólo tienen heridas psicológicas sino también físicas, algunas de por vida con grandes dolores y taras físicas. Para ellos es muy difícil porque se acuerdan todos los días.

-Otro tema candente es el acercamiento de presos, ¿qué protocolo seguís en estos casos?

-Nosotros lo que queremos es que nos trasladen los nombres de los terroristas que salen a la calle y de los que acercan para poder avisar a las víctimas directas de esos terroristas. Quien llama a las víctimas son los psicólogos que tenemos preparados. Para nosotros es mejor y también para las víctimas que les llame un psicólogo que conoce su caso y les dé unas pautas. Sobre todo, a los que viven allí y se los pueden volver a encontrar en la calle, cenando o en un supermercado. Les preparamos psicológicamente para que se enteren antes por nosotros que por la prensa. Si los psicólogos detectan que están peor se les hace un seguimiento.

-Supongo que ahora tras la salida de Potros, ¿teméis que se celebre un homenaje?

-Más que temor, es un sufrimiento. Pensar que la gente les está homenajeando es un dolor que la gente no es consciente y no se puede poner en el lugar de la víctima. Que le hagan un homenaje a un asesino de un familiar es tremendo. Es muy duro porque no se puede entender y es como si te volvieran a hacer víctima otra vez. Como si te lo volvieran a matar. Lo único que piensas es por qué se alegran de que hayan matado a un familiar.

-¿Qué sentís cuando escucháis hablar a los etarras decir que hay que huir del esquema de vencedores y vencidos?

-Se están aprovechando y quieren tergiversar todo. Intentan cambiar la historia y el relato. Nos parece demencial y, sobre todo, que haya instituciones que les sigan la corriente. Eso de que no haya vencedores ni vencidos, que ha habido dos bandos, un conflicto entre dos partes... es mentira. No han existido dos partes. Ha habido un grupo terroristas de asesinos que se han dedicado a matar alegremente y por otro aldo la sociedad española.

-¿Y cuando se habla de que no hay que "humillar" a los presos?

-Es increíble que se esté pensando en la humillación a los presos de ETA. Lo único que les preocupa es la humillación a los presos de ETA cuando no les preocupa la que se hace a las víctimas que es diaria casi. Cualquier pintada, recibimiento o declaración alegre no saben lo que duele.

-¿Es posible pasar página como algunos mencionan?

-Ya me gustaría. Me encantaría pero no puedo porque en cada fecha señalada me acuerdo de mi padre. No puedo pasar página porque mi memoria se insulta día tras día. Ojalá me dejaran.

-Imagino que la sintonía de la AVT con el Gobierno de Pedro Sánchez no es muy buena...

-Me tiene perpleja el nuevo Gobierno. Todas las declaraciones y actuaciones de Pedro Sánchez han sido para mejorar la vida y preocuparse de los presos. En ningún momento de las víctimas. Todavía no nos ha llamado para darnos ánimos ni para nada. Sin embargo, continuamente habla de que a los presos hay que darle una oportunidad. Toda la preocupación es por los terroristas. Le he pedido una reunión y me han contestado que no tiene la agenda disponible. Para ver conciertos sí, pero para reunirse con las víctimas no.

-¿Cómo afrontan el posible acercamiento de presos?

-Estamos en contra. La dispersión es un toma que ha funcionado y sigue funcionado. De lo que se trata es de la reinserción. Cuando más lejos están de su lugar y de las garras de su entorno, mucho mejor, porque pueden llegar a hacer esa reflexión y comportarse mejor. Si están allí todos juntos y con todo el entorno presionándoles no se van a reinsertar nunca. Esto viene ahora justo cuando que se han disuelto aunque no han entregado todas las armas ni han pedido perdón, solamente a unas víctimas y a las otras se han regodeado diciendo que estaban bien muertas. Ahora parece que toda la preocupación son ellos y parece ser que hay que darle beneficios...