Sebastián Pérez da un golpe de autoridad en el PP con el apoyo de Pablo Casado

Sebastián Pérez ha vuelto a dar un golpe de autoridad en el PP en uno de los momentos con más incertidumbre desde que se hizo cargo de la presidencia del partido en 2004. Después de que el Juzgado de Primera Instancia número 7 dejase la semana pasada sin efecto el XIV Congreso Provincial del PP de Granada en el que salió reelegido como presidente tras la demanda que presentó el concejal Juan García Montero, muy pocos esperaban que Sebastián Pérez pudiese esgrimir un apoyo cerrado desde la dirección nacional en la reunión extraordinaria convocada ayer en la sede del partido para dar cuenta de las novedades judiciales. Y ese apoyo llegó nítido por la mañana a través del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, quien manifestó, en nombre de la dirección nacional de su partido, el "respaldo unívoco" hacia el presidente del PP de Granada. "Es la persona de confianza de la dirección nacional", aseguró tras la reunión del Comité de Dirección celebrado ayer en Madrid. "Queremos hacer público el respaldo de la dirección nacional al presidente del PP de Granada después de los acontecimientos que se han vivido en torno a la celebración del congreso provincial de allí", enfatizó Maroto, quien quiso trasladar un "mensaje nítido y profundo" a todos los afiliados sobre que Pérez es la persona "de confianza" del PP. "Quiero que sea público ese respaldo unívoco que va desde el presidente del PP, Pablo Casado, hasta el último miembro de la dirección nacional hacia la figura de Sebastián Pérez", remachó Maroto.

Ya por la tarde, el propio Sebastián Pérez mostró su agradecimiento a la Dirección Nacional del Partido Popular por el "respaldo unívoco" que trasladó horas antes Javier Maroto.

Pérez se reunió con la Junta Directiva Provincial del PP granadino para dar cuenta de la sentencia y trasladar a los afiliados un mensaje de tranquilidad y el total convencimiento de que el proceso congresual se ha celebrado "debidamente". "Gracias a mi presidente nacional por su muestra de cariño y de respeto, no para defender a Sebastián, Pablo Casado ha defendido al PP de Granada, al que gana elecciones", declaró el presidente provincial para, seguidamente, mostrar también su agradecimiento al presidente del PP-A, Juanma Moreno. Asimismo, Pérez trasladó a la Junta Directiva Provincial, a los afiliados, a las bases del partido, su agradecimiento por el respaldo y confianza mostrada. "Yo estaré aquí mientras vosotros queráis. Cuando no, me sentaré entre vosotros", aseveró.

Pérez lamentó que se esté realizando "un ataque muy serio" al PP de Granada y manifestó su malestar porque se haya cuestionado la actuación de la Junta Directiva Provincial que convocó el Congreso Provincial. "Sois gente buena, honesta y trabajadora, que lleváis una vida entera aguantando y luchando contra el socialismo en vuestros pueblos y este ataque no lo voy a tolerar".

A continuación retomó la hoja de ruta del partido en Granada de cara a las próximas citas electorales asegurando que devolverá a la Dirección Nacional este apoyo "ganando con contundencia al socialismo en Granada y llevando su proyecto a la capital y a todos y cada uno de los rincones de la provincia". En este sentido Pérez insistió en que "tras 40 años de castigo del socialismo" al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno debe ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía y Pablo Casado el presidente de todos los españoles.

La dirección del PP de Granada se congratuló por este "cierre de filas" de la Junta Directiva en torno a la figura del presidente provincial y lamentó "el daño" que se causa a las siglas y a los órganos del partido con determinadas actitudes y declaraciones, "cuestionando" las decisiones de la Junta Directiva Provincial y, tras este "cierre de filas", apeló a terminar con los "ataques" y a respetar y tomar ejemplo del mensaje de unidad que ha trasladado la Dirección Nacional mostrando su apoyo "unívoco" a Sebastián Pérez.