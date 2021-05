Sebastián Pérez deja el PP y abre la puerta a que Paco Cuenca (PSOE) pueda volver a la Alcaldía de Granada con una moción de censura

Sebastián Pérez deja el PP después de 35 años tras comunicarlo esta mañana al presidente nacional, Pablo Casado. Y con esta inopinada ruptura se abre la puerta a una posible moción de censura liderada por el socialista Paco Cuenca una vez que Pérez siente que este no es partido y tiene más que claro que Luis Salvador no puede seguir siendo alcalde de Granada. Ha subrayado que no entregará el acta pasará ser concejal no adscrito, y ha señalado que podría llegar a apoyar una moción de censura para hacer alcalde al socialista Paco Cuenca si su partido “no rectifica”. “El alcalde es actual es una vergüenza para los granadinos, no tiene dignidad y no puede seguir mofándose de los granadinos, que busquen los 14 concejales porque yo los voy a encontrar, este hombre es un farsante político”, ha señalado visiblemente enfadado.

“Si la próxima convocatoria es en el registro del Ayuntamiento de Granada blanco y en botella”, ha señalado Pérez, que ha pedido a su expartido que retire su apoyo a Luis Salvador y deje el equipo de Gobierno y ha puesto un plazo de “mes o mes y medio” para tomar esta decisión si no se producen los movimientos que ha reclamado.

En este escenario, si Luis Salvador diera un paso atrás y se pudiera elegir otro alcalde con la suma de pp, Cs y Vox, ha abierto la puerta a votar a un candidato a la Alcaldía del PP siempre y cuando fuera un hombre serio y riguroso, un perfil que en el actual momento, en el que no tienen relación con sus compañeros, sólo cumple en su opinión Francisco Fuentes., aunque para llegar a ese escenario tendrían que renunciar Luis González y César Díaz. “Luis Salvador no va a seguir siendo alcalde de Granada”, ha subrayado, aunque no ha puesto fecha para esto, eludiendo hablar del 15 de junio, cuando se produjo la investidura de Salvador.

”Yo obviamente no quiero poner de alcalde a Cuenca, aunque hay gente del PP que me pide que lo vote antes que seguir con este desastre”, ha recalcado Pérez, que en privado dice con sorna que el socialista es Churchill al lado de Salvador. “En lo personal Cuenca siempre ha sido serio y nunca me ha engañado, lo prefiero antes que a un mentiroso compulsivo”, ha dicho, aunque ha afirmado que entre ambos no existen grandes diferencias políticas.

En el mismo sitio en el que Sebastián Pérez asegura que se dio un apretón de manos con Luis Salvador para sellar un pacto de 2 más 2 de alternancia en Alcaldía, ha comenzado su intervención con un recuerdo a la ‘Gran Granada’, el proyecto político con el que se presentó a las elecciones municipales e 2029 y que incluía proyectos como un túnel subterráneo de norte a sur de la ciudad para descongestionar el ¡tráfico. Un guiño a lo que según él pudo ser y no fue. “Hace dos años los granadinos dijeron que querían este proyecto y un cambio de gobierno que liderara el PP, y los números no engañan, conseguimos 7 concejales después del caso Nazarí, del desplome del PP en las elecciones generales, de una candidatura alternativa auspiciada desde dentro”, ha señalado en referencia a Juan García Montero.

Sebasián Pérez, que se ha mostrado especialmente duro con la dirección regional del partido, por encima incluso de la nacional, ha querido hacer un repaso desde antes de que tuviera que investigar a Luis Salvador como alcalde.

“El 4 de junio se puso al frente de la negociación en Granada el presidente del PP de Málaga, comencé a preocuparme, hay compañeros que comenzaron a traicionarme, y desde este momento estaba todo cerrado. Pero no supe nada hasta la mañana del sábado 15 de junio aunque todo estaba fraguado. En ese momento planteé el 2 más 2 que había propuesto Cs, y estuvimos haciendo él ridículamente en este hotel. Hasta el propio Fran hervías ha reconocido que hubo un 2 más 2, hasta el portavoz del alcalde lo reconoce, también la señora Olona, que asegura que no existe tal veto. También lo dijo la secretaria general del partido en Andalucía, Loles Lopez, dijo que habría cambio político en dos años”, h asegurado.

Pérez ha pedido “perdón” a los granadinos, “no me podía imaginar que este partido, porque mi partido es otra cosa, fuera capaz de hacer esto. Yo estreché mi mano con el actual alcalde para cerrar este compromiso. No creo que haya que darle más vueltas”..

Posteriormente mantuvo una reunión en Madrid con el alcalde y el secreterio general del PP, Teodoro García Egea, y en esa planta “me dijo que había pactado conmigo para que le votara, ante la estupefacción del secretario general. Tuvimos una reunión y le dije al secretario general que ese hombre era lesivo para la ciudad. Así que teníamos carta lancha para salir a defender el pacto de alternancia con el consentimiento de la dirección nacional”, ha señalado.

La situación era más compleja y le plantearon ir al Senado. “Pero yo no quiero estar a gusto, yo quiero trabajar y mi ciclo en el Senado había terminado. Sorprende que una plaza de primera categoría se venda y no se den explicaciones”, ha explicado.

Pero hay una cosa “curiosa”, en el Sur de España la única capital que ganó el PP en las elecciones generales fue Granada. Y en aquella campaña, cuando “se intentó buscar fórmulas para apartarme de la dirección del partido”. “Así que la dirección regional, me refiero a dos personas, se inventan el subterfugio de crear una comisión de grandes contratos donde en todo momento se pone en entredicho la honorabilidad y posible corrupción del presidente provincial, eso no ha pasado nunca en la vida”, ha subrayado.

Así que abandonó la presidencia, vino la pandemia y “vino el confinamiento personal y el confinamiento político”. “Se gestionan las áreas a mis espaldas, se gestiona a a espaldas del teniente de alcalde, me habían cortocircuitado por la dirección provincial y regional del PP, los mejores aliados del alcalde, por eso estaba tan tranquilo”, ha continuado Pérez.

Ha denunciado que ha sufrido un trato “humillante, vejatorio e incluso en ocasiones inhumano”. “Se ha dado la orden de que no pueda ir a reuniones de estrategia en el primer año de mandato. Ha habido orden de que no apareciera en las visitas del presidente nacional, en el último congreso provincial hubo órdenes de no nombrarme después de ser presidente 16 años”.

En este tesitura, en septiembre habló con el alcalde y renunció a sus competencias para instalarse en un silencio que hoy ha roto con estrépito.