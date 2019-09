Sebastián Pérez, del modo zen a poner una placa al gurú económico de Podemos

La comisión de Contratación ha dejado hoy un momento distendido dentro de la tensión política de los últimos meses. Los protagonistas, el popular Sebastián Pérez y Antonio Cambril, de Podemos-IU.

El tono ya se veía relajado cuando Pérez, que presidía su primera comisión en su actividad retomada tras la crisis del bipartito, dijo al concejal del PSOE Paco Cuenca, que había sido "laxo" a su lado criticando al anterior gobierno del PP y los casos de corrupción. Lo hizo a colación del comentario de Cuenca sobre la situación económica del Ayuntamiento. "Mirar para atrás no, mirar al futuro, ver qué hacemos para que las pymes vengan, concursen y cobren.

En su turno de palabra, el portavoz de Podemos-IU comenzó también hablando de economía y reclamando un plan de saneamiento y actuación, a lo que la respuesta de Pérez llevó las risas al salón de Plenos. "He venido en modo zen pero usted en campaña nos dijo que dispone del gurú económico de Carmena en Madrid y hago votos porque lo ponga a disposición del gobierno y se ponga en contacto con nosotros".Y siguió bromeando con que "si nos elimina 200 millones nos quedamos nuevos". "Si hay que ponerle placa o efigie en alguna zona de Granada, no tengo inconveniente, lo hago encantado. Lo recibimos con fanfarrias y leotardos, maceros, pertigueros, tambores, pero tráigalo a Granada. Después le hacemos los honores a usted. Yo no lo hago porque no lo conozco, y le cedo mi vicealcaldía incluso si lo estima oportuno. Yo he llegado en modo zen, no vengo a sufrir, ni a pasarlo mal sino a intentar que funcione con buen rollo", dijo Pérez, que siguió tirando de ironía diciendo a Cambril que lo había "echado en falta en la ofrenda a la Virgen de las Angustias".

Cambril le recriminó que les hubiera llamado "trogloditas" en campaña por sus medidas ambientales o volver a abrir el embovedado, pero que agradecía que ahora hayan tomado algunas de sus medidas para no meter coches en la ciudad "porque ustedes no tienen programa". "Yo dije que sus ideas son jurásicas, no trogloditas", contestó Pérez, que se mostró defensor de la Granada ganivetiana y lorquiana, a lo que Cambril contestó que esperaba que también hubiera leído sus obras.

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, se estrenó en la comisión -con el morbo también suscitado por su posición política y personal contra Pérez- asegurando que no le quedaba claro si había llegado Pérez "en modo zen o en modo cien, por lo de esperar cien días para ponerse a trabajar". "No me ve porque estoy en Alcaldía y usted está en el patio, pero cuando quiera lo recibo en el despacho. El problema de la vida pública no es verse, es lo que se haga y cómo se haga. No por estar en una sobreexposición pública se hace más que el que está con buenos proyectos. Yo trabajando con proyectos que van a ser muy buenos y que en su momento los pondremos en marcha", dijo Pérez para finalizar.