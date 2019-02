Servicio de catering y duchas para los vecinos que sufren los cortes de luz

Para el equipo de gobierno, "es intolerable la situación que padecen los vecinos. Nos hemos puesto a su entera disposición, hemos hecho todas las gestiones para hacer entrar en razón a la compañía de suministro, pero lamentablemente no somos la administración que tenemos la competencias en materia de Industria".

"El que no vive aquí no se imagina el infierno que es no tener luz"

"El que no vive aquí, no sabe el infierno que es no tener luz, pero tampoco se imagina el deterioro social y las consecuencias tan negativas que este hecho tiene por ejemplo para el tema d la educación de los niños y jóvenes, o la salud de todas las personas que habitamos en este lado de la ciudad".

Así de contundente se ha pronunciado la asociación Sociocultural La Paz que lidera el proyecto Cometa en la zona Norte.

A través de un comunicado, la asociación ha asegurado que "hay una emergencia social que hay que atender, ya que hay muchas familias sin luz en sus casa durante días y con estas condiciones climatologías no son habitables". Pero también hay colegios e institutos del distrito que no pueden desarrollar adecuadamente sus funciones".

"Basta ya de echarse la pelota unos a otros; llevamos más de 10 años en esta situación cada año a peor, hasta ser insoportable. Deberíais ser ejemplo de coordinación para tratar esta emergencia social que estamos sufriendo", añadió la asociación que trabaja en el barrio y que sufre al ver cómo las "familias ven como merman su salud, niñas con neumonías, mayores sin la bomba de oxigeno". "Hay muchas personas con fiebre, llagas en la boca que no pueden excusarse a las condiciones climatologías de estos días, sino que van unidad a las condiciones injustas que estamos padeciendo".

Por último, han manifestado que Endesa España "no puede primar los beneficios sobre las personas". "Esta programación de los cortes de suministro eléctrico atentan contra salud de la ciudadanía de Granada", añadió la asociación en este duro comunicado.