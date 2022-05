Los Servicios Sociales municipales de Granada irán a la huelga el próximo 19 de mayo

El plan de refuerzo de personal en los Servicios Sociales que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha anunciado no ha calmado el ambiente entre los trabajadores. Tal es el descontento que la Asamblea de trabajadores del Área de Derechos Sociales ha decidido convocar una jornada de huelga para el próximo día 19 de mayo.

Según ha detallado el sindicato CGT, los trabajadores quiere expresar así la indignación porque el Ayuntamiento de Granada "siga planteando soluciones temporales a problemas que son permanentes y estructurales de falta de personal y recursos en los Servicios Sociales municipales", según han informado en una nota de prensa.

"CGT no concibe más solución que la creación de las suficientes plazas que cubran las necesidades actuales de falta de personal que arrastra esta área municipal desde hace años. Contratar alrededor de 40 personas para seis meses no soluciona el problema, que seguirá ahí en diciembre, cuando se vayan, pero agravado además por el despido de cincuenta y seis profesionales en agosto de los programas PLIZD que se desarrollan desde hace tres años en Zaidín, Beiro y Norte", han señalado desde el sindicato.

La organización sindical valora como un avance que el Ayuntamiento haya reconocido que faltan cuarenta profesionales en el Área en estos momentos, pero asegura que esa necesidad no es temporal, y, por tanto, considera que la solución debe ser permanente.

"La plantilla de Derechos Sociales se ha vuelto a concentrar esta mañana, esta vez a las puertas del Centro de Servicios Sociales de Zaidín, uno de los centros que verá mermada su plantilla a partir de agosto, perdiendo prácticamente la mitad de los profesionales y dejando al barrio más desfavorecido del Distrito, Santa Adela, sin los profesionales de referencia de estos últimos tres años", según ha informado CGT.

La formación sindical ha informado también de que las movilizaciones seguirán durante todo el mes de mayo, "hasta que el Ayuntamiento convierta su plan temporal en plan definitivo y, además, tenga alternativas para los despidos del personal del PLIZD en agosto y acceda, también, a la modificación de un reglamento de bolsas de trabajo que impide de facto a las profesionales de servicios sociales que han sido contratadas con modalidades de programas volver a trabajar en el Ayuntamiento".

El día 19 de mayo se vivirá una jornada de huelga en los Servicios Sociales municipales y los profesionales ya están informando a la ciudadanía de las razones que les llevan a tomar esta dura decisión, según CGT. Recuerdan que lo que se pide es en beneficio de la ciudadanía, no se piden aumentos de salarios, sino poder tener el personal adecuado, estable y suficiente para atender las demandas de la ciudadanía a la que se deben estos servicios públicos, ha recordado la organización sindical. "También se esperan movilizaciones frente a la sede del PSOE y en la Plaza del Carmen durante los próximos días", han anunciado.

"Insuficiente" refuerzo de personal

También ha mostrado su rechazo ante el anuncio del Ayuntamiento de destinar una parte de los recursos procedentes de la participación en los ingresos del Estado para la contratación de 36 profesionales de refuerzo en el área de Derechos Sociales el sector de Administración Local de CSIF Granada.

Según han denunciado desde el sindicato, en la actualidad la plantilla está formada por 52 trabajadores especializados en psicología, trabajo social, administración y educación social, que llevan tres años prestando servicios en esta área a través del Plan de Integración en Zonas Desfavorecidas (PLIZD), cofinanciado por la Junta de Andalucía a través de la Estrategia ERACIS.

Todo el personal finaliza sus contratos el próximo mes de agosto "dejando un vacío en los centros de trabajo que repercutirá directamente en la atención que recibe la ciudadanía", ha denunciado el responsable de Administración Local de CSIF Granada, Ignacio Conde Pipó, que critica que la solución del Ayuntamiento sea "poner refuerzos de seis meses de duración mientras se gestiona la puesta en marcha de una nueva línea ERACIS a la que pertenece el personal que hay ahora mismo contratado y que no tendrá luz verde hasta bien entrado el año 2023".

El responsable sindical considera que la propuesta municipal es "inadecuada y poco eficiente, ya que supone parchear el problema de falta de personal estructural en el servicio y posponerlo hasta dentro de seis meses".

"La llegada de estos profesionales requiere un sobreesfuerzo para la actual plantilla, ya de por sí sobrecargada, con adaptaciones en la organización de los centros, procesos de formación y familiarización con las personas usuarias", ha asegurado

Conde Pipó ha lamentado que "para cuando sean autónomos en el desempeño de su trabajo, estos profesionales contratados tendrán que marcharse de los centros porque finalizarán sus contratos de seis meses y nos encontraremos de nuevo con el problema de la falta de personal estructural en un servicio que es esencial para la ciudadanía".

"Los problemas sociales de nuestra población no duran seis meses: la pobreza, la infravivienda, la inmigración, la falta de recursos para subsistir en nuestra población no se resuelven en meses, sino que requieren de políticas permanentes mediante programas prestados por profesionales estables, que puedan trabajar de forma continua y no por meses", ha recordado

Por ello, ha reclamado tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía que apuesten por incrementar la partida presupuestaria para la prestación de servicios sociales municipales, en vez de subvenciones finalistas, para que los Ayuntamientos puedan aumentar la plantilla de personal estructural y atender todas las necesidades de la población con "estabilidad y garantías" en lugar de "parchear" con personal temporal.