Sierra Nevada se promociona en el mayor escaparate europeo de deportes de nieve

La estación granadina de Sierra Nevada, de la mano de Cámara Granada, arrancó ayer la campaña de promoción de la temporada invernal 2018-19 en la Ski and Snowboard Show de Londres, la feria de la nieve y de los deportes de invierno más importante de Europa.

Por primera vez la estación se promociona en medios de comunicación del Reino Unido en una campaña que se desarrollará durante la feria y a lo largo la temporada de esquí, en The Telegraph, Skiweekends.com, In The Snow Magazine y National Geographic y en la que Cámara Granada invertirá 25.000 euros a través de su Plan Internacional de Promoción (PIP).

Otra de las novedades de esta edición de la feria, en la que Sierra Nevada participa desde hace 15 años, es que el expositor ofrece por primera vez espacio para cinco empresas de Granada del sector turístico que han podido viajar a Londres gracias a ayudas económicas de Cámara Granada también vinculadas al PIP.

La feria, que arrancó con la jornada dedicada a los profesionales del sector, abrió ayer sus puertas al público general, que en el expositor de Sierra Nevada encontrará, además de información del destino integrado con la ciudad y la provincia de Granada, la posibilidad de participar en sorteos de estancias durante la temporada de invierno o verano.

Cámara Granada consideró que la presencia en las distintas ferias internacionales del mayor número de sectores es fundamental en el fomento de la internacionalización de las empresas.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Gerardo Cuerva, se congratuló por poder aportar por primera vez a la promoción exterior de Sierra Nevada y apoyar a empresas vinculadas al negocio de la nieve para que puedan establecer vínculos directos con clientes de toda Europa. Cuerva reiteró su idea de que Granada necesita con urgencia mejorar su negocio exterior y se reafirmó en que para ello es imprescindible una alianza público-privada.