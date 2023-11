Cerro Huenes, el 'triángulo de las Bermudas' del senderismo en Granada

El sendero Cerro de Huenes tiene un poder de atracción sobre los senderistas similar al que sobre los marinos tenía el canto las sirenas que narrara Homero en su Odisea. Aunque sin un desenlace tan trágico, aventurarse por el paraje sí tiene su cara oculta.

Es un interesante recorrido que, en el término municipal de Monachil, transcurre en su mayor parte en el interior del Parque Nacional de Sierra Nevada, lo que sin duda ofrece al senderista unos parajes que por su belleza son difíciles de igualar en el resto de España.

Su principal contratiempo es que no es difícil perderse. Para todos los senderistas es fácil entrar disfrutar de sus senderos, pero no todos encuentran su salida. No hay que echar mucho la vista atrás para dar con la noticia de que la Guardia Civil tuvo que rescatar a una veintena de personas mayores, entre 68 y 78 años de edad, que se perdieron en el Cerro Huenes. Fue el día27 del pasado mes de octubre cuando miembros de la Benemérita tuvieron que acudir al rescate de este grupo de senderistas que en las inmediaciones del pico del Cerro de Huenes se vieron incapaces de encontrar el camino para regresar al punto de partida, en la zona conocida como collado Sevilla.

Precisamente, dos días después, agentes del Instituto Armado tuvieron que acudir a la misma zona para socorrer a dos jóvenes senderistas, de 27 y 30 años, que llamaron al 112 porque también se habían perdido.

Tras este suceso, Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que solicita al Parque Sierra Nevada un mayor control y señalización de los senderos. Según la asociación, se están repitiendo últimamente muchos casos parecidos -según la Guardia Civil ya se han producido cinco actuaciones en las inmediaciones de Cerro de Huenes en lo que va de año-, lo que indica claramente "que algo no funciona en la zona".

Ecologistas en Acción denuncia en este caso concreto que las antiguas veredas se han perdido, tanto por falta de mantenimiento por parte de los responsables y por el abuso de vehículos de dos ruedas (bicicletas y motos), muy habituales en la zona, que tiene como consecuencia el destrozo de los senderos y la apertura de nuevas vías que no tienen sentido. El resultado de estas acciones es provocar en los senderistas no muy experimentados que se despisten, no anden por los lugares correctos y acaben perdiéndose, que es lo que está ocurriendo últimamente.

Además, según la organización ecologista, a veces apenas hay señalización de rutas y caminos y cuando la hay es malísima, con lo que "no es de extrañar la pérdida de senderistas que necesitan ser rescatados y afortunadamente todavía, no hemos tenido que lamentar desgracias personales".

Por todo esto, Ecologistas en Acción solicitan a la dirección del Espacio Natural de Sierra Nevada que intensifique la vigilancia para que los vehículos de dos ruedas circulen únicamente por donde está permitido y comience la señalización clara y correcta de todos los senderos que atraviesan el Cerro de Huenes, tal y como corresponde a un Parque Nacional como es Sierra Nevada.

El interesante recorrido de Cerro de Huenes transcurre en parte una antigua senda que se abrió en su día para la repoblación forestal lugar. El sendero pasa en su mayor parte por el interior del Parque Nacional de Sierra Nevada rodeando uno de los grupos de cumbres de media montaña más llamativo de Sierra Nevada.La riqueza faunística de Sierra Nevada tiene en este sendero una buena muestra de su abundancia y variedad. A lo largo del recorrido, pero especialmente mientras descendemos por el barranco de las Majadillas y bordeamos el Pico de la Carne para llegar al barranco del Huenes, la posibilidad de encuentro con la fauna silvestre va a ser habitual .Las mejores épocas para recorrerlo son la primavera y el otoño, pudiendo encontrarlo parcialmente nevado en el invierno. En algunos puntos del trazado el desnivel a salvar es considerable por lo que conviene extremar la precaución.