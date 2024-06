Sindicatos y empresa buscan hoy un acuerdo para finalizar la protesta de los trabajadores de los autobuses

Representantes de la empresa Alsa, concesionaria del servicio de transporte urbano de Granada, y del comité de empresa de los trabajadores de Rober están este lunes reunidos en un nuevo Sercla para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee finalmente el conflicto laboral por el convenio colectivo y ponga fin a las protestas que desde hace unas semanas, y tras reuniones previas sin acuerdo, secundan los trabajadores de los autobuses urbanos de Granada.

La reunión llega después de los dos paros de 24 horas que han afectado a los autobuses la semana pasada en plena feria del Corpus y del paro parcial de 06:00 a 09:00 que se ha convocado esta mañana. Porque si después de Corpus se seguía sin acuerdo, el calendario de protestas incluía paros parciales todos los lunes a primera hora y paros de 24 horas todos los viernes. Si de aquí al viernes no hay acuerdo, se realizará la nueva protesta durante todo el día.

Se espera que el acuerdo llegue pronto una vez que también el Ayuntamiento de Granada, a través del portavoz municipal Jorge Saavedra, pidiera este fin de semana un acuerdo "urgente" ya que no podían estar utilizando de "rehenes" a la población y de que el Ayuntamiento denunciara que no se estaba prestando al cien por cien un servicio que tiene adjudicado por concesión. Saavedra les instó a sentarse y no levantarse hasta alcanzar un acuerdo.

Los puntos fuertes de la negociación están siendo dos: la subida salarial, que la empresa subió pero sin llegar a la pretensión de los trabajadores, y el tiempo de descanso durante la jornada laboral que reclaman por seguridad y salud y que era lo que más estaba costando acordar con la empresa, que lo postergaba a años posteriores pero que los trabajadores quieren ya.