Smart City: la tecnología para una gestión de ciudad basada en datos

El reto de las ciudades ante la digitalización y su transformación en smart citys ha sido el tema de análisis en una nueva edición de los Desayunos de Redacción de Grupo Joly con Telefónica y que ha tenido como protagonistas a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y al director territorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia, moderados por la directora de Granada Hoy, Lola Quero.

Las ciudades avanzan a marchas forzadas en incorporar las tecnologías en la mejora no solo de su gestión sino en la relación con el ciudadano o con sus visitantes. Además, la tecnología puede ser un gran aliado ante la aplicación de medidas que no se pueden postergar más como la reducción de la contaminación, la mejora de la movilidad o la sostenibilidad energética. Y en eso las empresas tecnológicas son el gran apoyo dentro de la colaboración público-privada. No solo las instituciones sino las empresas tienen ese reto, con la aplicación del teletrabajo o el aumento de la digitalización para ampliar mercado.

¿Qué está haciendo Granada para convertirse en smart city? Se están dando pasos “pero falta por seguir haciendo”. Granada ha aumentado en los últimos años su industria tecnológica, la llegada de empresas del sector, que tiene una Universidad referente e investigadores punteros. “Y de la mano de la UGR y de la industria aspiro a que Granada se convierta en centro y ciudad tecnológica y también se lleve a la gestión municipal y los ciudadanos vean que la innovación se transfiere”, asegura la alcaldesa. Como ejemplo, Carazo cita a Emasagra, que con la digitalización mejora el abastecimiento y está utilizando también la inteligencia artificial para la detección de fugas. “Se puede asumir la inteligencia artificial y la innovación para la gestión del día a día”, asegura Carazo, aludiendo también a la gran plataforma informática para digitalizar el Ayuntamiento, que se está implantando por fases, para ser una administración “más cercana, fácil en el día a día, para reducir trámites y que sean más sencillos y más seguros”. También se ha aprobado el primer plan municipal de innovación.

El avance de la mano de la digitalización permitirá avanzar en servicios esenciales como la limpieza: “Parece una cuestión menor pero estoy preocupada por ello”. Así, además de poder detectar focos de suciedad o bolsas fuera de contenedores, se pueden detectar pintadas con información “a tiempo real”. En todo esto “busco ayuda y colaboración para prestar mejores servicios incluyendo la digitalización”.

Desde Telefónica tienen claro que la digitalización es “vital para el futuro de las ciudades”. “La transformación digital cambia manera en que las personas se relacionan o el ocio. La digitalización de una empresa o una ciudad es aplicar tecnología para resolver los retos de manera más simple e inteligente”, señala Joaquín Segovia, para el que la revolución verde (ante el reto del calentamiento global y la reducción de emisiones) y la revolución digital son “transiciones gemelas” y la segunda ayuda a la primera. “Aplicando tecnología podemos reducir las emisiones. Todas las tecnologías que son ya de por sí transformadoras nos invitan a ser optimistas para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en la actualidad. Es fundamental para la toma de decisiones basadas en datos”.

Y en esto Telefónica se ofrece como aliada ya que España “tiene la mejor red de telecomunicaciones en fibra digital de Europa” y es el tercero de la OCDE solo detrás de Japón y Corea. “Y en Granada hay mejor fibra que en otros muchos sitios. Tenemos aquí ya disponibilidad de tecnología 5G y Telefónica será el primer operador en apagar la red de cobre. Eso es un activo enorme para desarrollar todos estos servicios de smart city, que implicarán nuevos modelos de negocio, y fomentar los ecosistemas de colaboración público-privada, también con trabajo con la Universidad”. Y la alcaldesa ha reconocido el esfuerzo de Telefónica en Granada en la mejora de la red, sobre todo en el Centro, que tenía una gran demanda para mejorar su conectividad y que estaba “más atascado”: “Que Granada esté en esas condiciones preparada en cuanto a red es una garantía en una ciudad que aspira a sumar más industria tecnológica, digital o a jóvenes que teletrabajan”. Telefónica confirma que a final de año Granada tendrá cobertura técnica 100%, una cobertura “envidiable de fibra óptica”.

Ayuda para mejorar la movilidad ante el reto de la Zona de Bajas Emisiones

La movilidad es un gran asunto a tratar con ayuda de la digitalización. Es un gran problema pero también genera oportunidades. En Granada la dificultad es manejar toda la movilidad metropolitana que entra en la ciudad y conectar los municipios por su gran interacción. “Hay que trabajar con muchos frentes. uno es sumando infraestructura, favoreciendo el uso del transporte público, donde la digitalización es esencial para que llegue puntual”, dijo Carazo.

Tener datos en tiempo real sobre la movilidad y poder planificar los movimientos de la población “ayuda a una ciudad donde hay que afrontar problemas pero también adaptarnos a lo que tiene que llegar con la Zona de Bajas Emisiones por ley”. Pero la alcaldesa lo tiene claro: la Zona de Bajas Emisiones “debe afectar a la movilidad, mejorarla para hacer una Granada sostenible pero no puede dificultar el día a día de los ciudadanos. Ahí es donde más necesitamos el uso de los avances tecnológicos. Al turista, a la carga y descarga, al comercio. Más allá de instalar cámaras, que también forma parte de la estrategia, el tener datos, controlarlos, nos tiene que ayudar a la gestión de ese reto que afecta al día a día pero no puede afectar a la calidad vida ni a la economía de Granada”. En ese equilibrio apuesta por “apoyarse en la inteligencia artificial para tener datos y plantear este reto de la forma más eficiente y afectando lo mínimo a la economía de la ciudad”.

En eso Telefónica también es clara: “La tecnología va a ser parte de la solución”, asegura Segovia. Por ejemplo, se pueden instalar sensores y mandar datos a una plataforma para integrar todo lo que ocurre en cuanto a residuos, alumbrado, riego, humedad y que después una plataforma con IA “facilite la toma decisiones para que quien gobierna sepa y tome decisiones”. “Esos datos también se pueden facilitar a ciudadanos, turistas, empresas, para mejorar el transporte y hacer una ciudad más amigable”, explica el responsable de Telefónica. “Que el transporte público sea predecible hará que la gente use menos el coche. También reducir las emisiones de personas que buscan aparcamiento. Si tenemos cámaras, sensores de parking, herramientas para que nos digan dónde quieren ir y qué plazas libres hay. En Sierra Nevada por ejemplo subir si hay parking y tengo mi plaza reservada evita subidas y bajadas”.

Esto en movilidad pero se puede aplicar a cualquier área. “Un gestor necesita datos para poder tomar decisiones. Pero hay otro paso más. Cuando tenemos muchos datos, algoritmos e IA podemos anticiparnos y saber qué pasa siempre en las mismas fechas y predecir. Eso es una gestión inteligente de las ciudades basada en los datos”, explica Segovia.

Ciberseguridad ante ataques

Las ventajas son claras pero un asunto clave es la ciberseguridad. Ataques o hackeos pueden paralizar una ciudad o una empresa. Y en Granada ha habido ejemplos en el Ayuntamiento, el último con la Cumbre Europea, aunque se consiguió frenar y evitar daños o fuga de datos.

“No tenemos que tener miedo pero sí conocer y con respeto los aspectos que pueden ser negativos. Se necesita una normativa clara y fortalecer la ciberseguridad. Pero hay que dejar tranquilos a los ciudadanos. Quien toma las decisiones del día a día somos nosotros, el capital humano. Los datos son una ayuda, una herramienta que nos acompaña en la gestión”, explica Carazo.

Para Telefónica, “la transformación digital es una herramienta. La IA es una ayuda a la toma de decisiones pero ahí está la inteligencia natural. Las personas están por encima. No tiene sentido no gestionar datos porque te pueden ayudar a la toma de decisiones. La ciberseguridad es algo que si no va inherente al proceso de transformación digital, está mal diseñado”, asegura Segovia.

Desde Telefónica inciden también en la digitalización de las pymes y su necesidad de protección: “Hay que proteger los activos digitales, invertir en protección y seguridad porque no vamos a poder renunciar a ello. Nos hace más eficientes, nos ayuda, pero hay que invertir en protección”. Aunque la protección 100% no existe.

Turismo: hacer experiencias personalizadas

La digitalización también tendrá mucho que decir en turismo. Para la alcaldesa, “nos puede ayudar para favorecer el turismo y planificar un sector tan importante en Granada. Para gestionar la ciudad turística, la toma de decisiones, generar experiencia para el visitante”, ha señalado, preocupada por tener “un turismo sostenible y planificar su crecimiento”.

En este campo, según Segovia, “el turismo es cada vez más digital” y ofrece ideas: “Se puede detectar en origen lo que quiere el turista con el big data para fortalecer nuestra oferta y una vez que se marcha generar el vínculo para que vuelva y siga consumiendo productos de la ciudad”.

La digitalización como motor de empleo y economía

La alcaldesa se muestra segura de que Granada tiene la red y la infraestructura que “permitirá abordar el futuro y la gestión del presente incorporando tecnología en una ciudad que tiene que mostrar al ciudadano lo que supone cuando nos vendemos como ciudad de inteligencia artificial y qué mejor que lo proponga el Ayuntamiento”. Para eso, el primer reto será mejorar la calidad de vida en los asuntos más sensibles de la gestión como movilidad, limpieza, gestión del agua. “El segundo reto asumirlo como administración también para ir incorporando esos servicios de administración más cercana, amable, ágil, sin olvidarnos de los que no se pueden subir al carro”, ha dicho, lanzando un mensaje a mayores de que la brecha digital no los dejará atrás porque se comprometen también con la gestión presencial. En tercer lugar hay que planificar hacia dónde ir: “Estoy convencida de que la digitalización también contribuirá al crecimiento económico de Granada”.

Desde Telefónica resaltan también que la digitalización es una oportunidad enorme en el mercado laboral. “El año pasado 125.000 puestos de trabajo de perfiles digitales sin cubrir” porque hay escasez de ciertos perfiles, por lo que Segovia anima a “preparar a los jóvenes para que tengan esas habilidades que son lo que estos nuevos ecosistemas están demandando”. Y como “al final esto va de personas”, también deja claro que “no podemos dejar atrás” a nadie por “brecha de edad o de género”.Y Granada está preparada: “La disponibilidad de infraestructuras, de tecnología, la disponibilidad de talento, todo lo tiene Granada. Es una gran oportunidad y Telefónica quiere acompañar a Granada en esa oportunidad”.