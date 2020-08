Spiriman se retira de la primera línea de la batalla de la sanidad por un problema de salud

El médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha anunciado hoy en sus redes sociales que se retira de la primera línea de la batalla de la sanidad, que emprendió hace tres años contra la fusión de hospitales, por un problema de salud. "El pasado 4 de agosto decidí, por caprichos del destino, luchar contra el cáncer. Uno además muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo. ¿Cómo me iba a poner el destino un reto fácil?", dice en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Spiriman reconoce que "mi lucha ha cambiado de objetivo en estos difíciles momentos. El destino ha sido caprichoso conmigo, pero lo hemos decidido los dos. Todo lo que nos rodea influye para que enfermemos o no. Yo he tenido unos años en los que he jugado fuerte con mi cuerpo y mi mente, y lo ha notado".

Hace ya dos días que en los mentideros de las redes sociales se venía anunciando la posibilidad de que Candel sufriera una enfermedad que le alejara de la primera línea. Incluso, el domingo surgieron bulos acerca de la posible muerte de Spiriman, desmentidos por allegados al médico granadino.

Este lunes ha sido cuando el popular doctor ha decidido hacer público su estado de salud y sacar fuerzas para sus seguidores contando el difícil momento que atraviesa.