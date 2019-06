'Spiriman' seguirá trabajando pese a la suspensión de ejercicio del Colegio de Médicos

Spiriman, alter ego de Jesús Candel, aseguraba hace unas horas en uno de sus vídeos que mañana acudirá a trabajar a su hospital, el nuevo San Cecilio del PTS, pese al castigo impuesto por el Colegio de Médicos de Granada que lo ha suspendido de ejercicio durante 15 días, que comenzarían mañana 5 de junio.

El médico de Urgencias señalaba que la dirección de su hospital le ha notificado que no tiene "ninguna sanción" y que mañana hará su guardia en el PTS, porque, dice, "el equipo directivo del hospital considera que el SAS no ha recibido ninguna notificación" y que "el Colegio de Médicos no está por encima de la ley".

De este modo para Spiriman esto es "una batalla ganada" y asegura que además el Colegio de Médicos tiene una demanda que está admitida a trámite por lo que Jorge Fernández, el presidente del ente, "debería dimitir cosa que no va a hacer porque ya ha firmado sus favores personales y profesionales".

Por otro lado, Candel explicaba que ha presentado un escrito dirigido al Consejero de Salud, Jesús Aguirre, solicitando los servicios jurídicos del SAS para su defensa por ser funcionario "igual que defendieron a Martín Blanco".