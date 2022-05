Stop Desahucios se moviliza contra el lanzamiento de una familia vulnerable en Granada

Stop Desahucios 15M en Granada se moviliza y pide la solidaridad ciudadana para detener el lanzamiento de una familia vulnerable este miércoles 4 de mayo "sin tener aún respuesta del juzgado". Es la familia de Karima, con una hija menor de edad, que vive en el barrio de Casería de Montijo.

Según ha informado Stop Desahucios 15, Karima lucha desde hace años porque el Banco Santander regularice su situación en la vivienda que habita con su hija, pagando un alquiler social. La familia cuenta con un informe se vulnerabilidad en riesgo de exclusión social elaborado por los Servicios Municipales. El equipo de abogados de Stop Desahucios 15M Granada ha presentado una solicitud de aplicación del Real Decreto Ley 2/22 de 22 de febrero por el que se suspenden los Desahucios de familias vulnerables hasta el 30 de septiembre. Esta solicitud aún no ha sido resuelta por lo que el desahucio no debería poder llevarse a cabo.

Aún así, Karima ha recibido una orden de lanzamiento. La afectada lleva años intentando pagar el alquiler al Santander por su vivienda. Tanto ella como su hija están arraigadas al barrio de Casería de Montijo, tiene trabajo y su hija está escolarizada en el barrio de la Casería de Montijo, donde vive y se debe garantizar su correcto derecho a la educación y su escolarización y que sus estudios no se vean afectados por esta dramática situación, por tanto, es preciso suspender el lanzamiento y más sin contar con alternativas habitacionales. Además, es necesario detener la presión a la que las dos se están viendo sometidas desde hace años, la pequeña cuenta con informes psicológicos y va a empezar a recibir tratamiento por parte del Hospital San Juan de Dios, un desahucio en este momento la expone a una situación estresante más, además de vulnerar la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre derechos del niño y la Constitución Española, el juez tiene que “asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores”.

Según Stop Desahucios 15M, el desahucio no puede llevarse a cabo a nivel legal, debe darse una respuesta por parte del juzgado antes del miércoles. No estamos convencidos de que suceda a tiempo, por este motivo convocamos a todas las personas que puedan a acudir a apoyar a esta familia el miércoles 4 de mayo a las 10:00 de la mañana en el barrio de Casería de Montijo. Ya vivimos el pasado mes de marzo otro intento de desalojo llevado a cabo por la Guardia Civil el cual fue paralizado gracias a la resistencia no violenta de las personas que estuvieron acompañando a los afectados, incluida Karima. Días después el juez reconocía que esta familia tenía derecho a seguir habitando la vivienda. De no ser por la participación ciudadana esta familia estaría ahora en la calle, ejemplo de que la lucha social es a veces el recurso más potente que tenemos para conservar derechos. Aprovechamos para animar a todas las personas que se estén en situación de desahucio o desalojo a contar con el apoyo de Stop Desahucios 15 M Granada, participando en su asamblea los lunes a las 18:00 horas en La Colectiva.