Supervisar de forma segura los exámenes online es posible gracias al proctoring

¿Eres profesor en un colegio, universidad o tienes tu propia academia online? Pues, déjame decirte que ya puedes examinar a tus alumnos desde casa, sin que ellos tengan la oportunidad de copiar. ¿Genial no?

Pero, ¿cómo es posible esto? Actualmente, existe una herramienta que lo hace posible: SMOWL. Se trata de un software que permite monitorizar al alumno durante un examen online. Con este programa puedes acceder a audios, imágenes e incluso al entorno en el que se encuentra el alumno. Así que ya no tendrás que preocuparte por la integridad de los exámenes ni de tu institución educativa.

¿Qué es y cómo funciona SMOWL proctoring para exámenes online?

Para los que todavía no lo saben, SMOWL es un software de supervisión remota de exámenes online, creado por la compañía Smowltech, que garantiza la honestidad académica y que se integra con los LMS (Learning Management System) más populares. Su funcionamiento se basa en la tecnología biométrica, bien sea a través del análisis de huellas, reconocimiento facial, entre otros.

Lo primero que debes hacer es registrarte en este proctoring para educación. Una vez que hagas clic en Registrar, te saldrán tres planes:

SMOWL Class: es la versión clásica de la plataforma y permite monitorizar la actividad de los ordenadores de nuestros alumnos.

es la versión clásica de la plataforma y permite monitorizar la actividad de los ordenadores de nuestros alumnos. SMOWL Plus: con esta suscripción podrás supervisar a los alumnos desde la webcam, para ver que no hagan trampas durante los exámenes online.

con esta suscripción podrás supervisar a los alumnos desde la webcam, para ver que no hagan trampas durante los exámenes online. SMOWL Pro: acá puedes obtener una supervisión personalizada al 100% para que no se te escape ningún detalle durante las pruebas.

Dicho esto, seguro te preguntarás: ¿cómo se configura este software? No te preocupes, aquí encontrarás respuesta a esta y otras preguntas que seguro te irás formulando conforme vayas leyendo el texto.

Bien, lo primero que debes saber es que este software es totalmente automático, así que no tendrás que estar pegado todo el tiempo a la webcam durante los exámenes online.

Una vez aclarado ese punto, pasamos al siguiente: la configuración de SMOWL es muy sencilla, aunque nuestra recomendación es probar el demo con 25 licencias totalmente gratis antes de suscribirte a algunos de los planes descritos anteriormente. Una vez que decidas probar el demo, deberás llenar un formulario con algunos datos, como nombre de la institución, ubicación geográfica y LMS (Learning Management System) o plataforma que vas a utilizar. En este punto puedes agregar varias LMS.

Al final del formulario deberás aceptar las condiciones y listo. En poco tiempo, Smowltech se pondrá en contacto contigo para facilitarte el acceso a la versión demo y probar todas las funciones de este increíble software durante un tiempo limitado.

Vale la pena resaltar que como administrador puedes cargar cursos y cuestionarios a la plataforma para ser cursados y respondidos por tus alumnos, independientemente de la temática. Así que el cielo es el límite con este programa.

Lo que debes saber antes de acceder a SMOWL

Si eres docente y quieres ofrecer un curso o llevar a cabo un examen online, debes comenzar por dirigirte a la página de inicio y hacer clic en la opción SMOWL Activity Manager. Posteriormente, aparecerá una solicitud de acceso a tu cuenta, haz clic en ella para continuar. Luego, encontrará una lista con los exámenes disponibles en el curso. Allí debes hacer clic en el cuadro que aparece al lado del cuestionario examen al cual quieres aplicar la monitorización y listo.

Ahora, si eres alumno, debes saber que la monitorización de SMOWL solo está disponible para ordenadores de mesa y laptop. Con esto en mente, el registro debes hacerlo 72 horas antes del examen. Además, el software funciona con sistema operativo Windows 7 o posterior y, por supuesto, acceso a Internet estable. Ah, y muy importante: usar los navegadores Google Chrome y Firefox.

Beneficios de usar SMOWL

El primer beneficio de SMOWL que vale la pena destacar es que no hay un software como este. Es decir, hay otras plataformas con funciones relativamente parecidas, pero ninguna cumple con los estándares de calidad ni la amplitud de funciones que ofrece SMOWL.

Por otro lado, no necesitas instalar SMOWL. Sí, así como lo lees. Lo único que debes hacer es registrarte. ¿Genial no? Y por si eso no fuera suficiente, el software cumple con la Ley de Seguridad RGPD (reglamento general de protección de dato). Ah, y también incorpora filtros personalizados e informes detallados.

Pero eso no es todo, con SMOWL puedes detectar comportamientos sospechosos, a través de algoritmos avanzados: mirar fuera de la pantalla, movimientos inusuales e incluso la presencia de personas no autorizadas en los exámenes. Y lo mejor de todo es que lo hace en tiempo real, permitiendo al profesor intervenir de forma inmediata.

Sin embargo, una de las principales novedades de este software es que la inteligencia artificial, que en su caso, permite identificar información de IA o el uso de dispositivos no permitidos.

Por último, pero no menos importante, SMOWL permite grabar el examen y archivar todo para una posterior revisión.

¿Por qué SMOWL es la mejor opción para docentes y alumnos?

En primer lugar, este software ha roto las barreras geográficas y temporales, sin dejar por fuera que la formación es más económica, ya que es 100% online. En ese sentido, SMOWL ha logrado una globalización sin precedentes.

Además, la plataforma permite al docente decidir si los alumnos pueden o no utilizar calculadora, por ejemplo, u otra herramienta de trabajo. En caso de detectarse alguna irregularidad, SMOWL no es el que se encarga de suspender al alumno, solo recoge evidencia que luego entregará al profesor para que este tome la decisión final.

Y por último, hay que destacar el compromiso de SMOWL con sus clientes. Y es que esta plataforma tiene tres objetivos como meta: afianzar la calidad de la educación online, amplificar el acceso a la educación y reducir el impacto ambiental. ¿Cómo? Evitando que los alumnos se trasladen en coches hasta la institución educativa.

Así que no pierdas más tiempo y regístrate en el mejor proctoring para educación que hay en la actualidad.