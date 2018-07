Susana Díaz apuesta por ampliar el Metro

Susana Díaz no pudo pisar ayer a la ciudad bajándose en uno de los andenes de la estación de Andaluces. No existe, desde hace tres años, esa conexión ferroviaria entre Sevilla y Granada que antes sí las unía aunque con trazados propios de otro siglo. Aún así, la presidenta de la Junta de Andalucía visitó ayer la ciudad dejando la firme promesa de que pronto los viajeros que deseen arribar lo harán montados en un tren de Alta Velocidad pero también podrán moverse por la capital y nuevos municipios del Área Metropolitana sobre raíles. De un lado, promocionó una reunión que la próxima semana mantendrá con el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuyo enfoque principal será avanzar en los plazos del AVE, y por otro, mostró la "sensibilidad" en ampliar el Metro. Todo, para lograr una Granada sobre raíles, podría decirse, a pesar de que desde hace más de mil días no para ningún tren en Andaluces.

Se trata de un aislamiento al que todos quieren poner fecha de caducidad, sobre todo teniendo en cuenta que se avecinan elecciones municipales y probablemente también autonómicas -la presidenta de la Junta volvió a ser críptica ayer al responder sobre el adelanto de los comicios)-, lo que podría retrasar aún más la inauguración de infraestructuras. Ayuntamiento y Diputación le arrancaron hace unas semanas al ministro José Luis Ábalos el compromiso de poner nueva fecha a la llegada de la infraestructura durante el próximo mes de septiembre. Los plazos se acercan, agosto está a la vuelta de la esquina y Susana Díaz anunció ayer que, para avanzar hacia la llegada de la Alta Velocidad a la capital, el próximo martes se reunirá en Sevilla (en el Palacio de San Telmo, más exactamente) con el citado titular de Fomento del Gobierno de la nación para "poner negro sobre blanco" y "ratificar" las promesas realizadas desde Madrid.

8,2Millones de personas han usado el Metro de Granada, con una media diaria de 26.500 usuarios

Para la presidenta de la Junta de Andalucía, este cónclave con José Luis Ábalos supone el "impulso definitivo" para un AVE que "tiene que ser una realidad ya". También avanzó que esta cita abordará los flecos "económicos" que queden pendientes "para las modificaciones que faltan" en el trazado de la Alta Velocidad en la provincia, donde se habían detectado errores en la parte del recorrido que atraviesa el término municipal de Íllora durante las pruebas. "No es de recibo que un ciudadano que se sube en Madrid en el AVE, coge el trayecto camino a Málaga y en Antequera sea informado a través de megafonía de que debe bajarse para coger un autobús". "No se puede permitir después de tanto tiempo en obras, de tantos retrasos y dilaciones", lamentó la dirigente sevillana, quien cree que la reunión del día 31 con el ministro del ramo supondrá "el impulso definitivo".

Cuando el AVE traiga viajeros a Granada, al bajarse del convoy se encontrarán con una de las paradas del tranvía Metropolitano. Y a este medio de transporte también se refirió Susana Díaz. La presidenta de la Junta habló por primera vez de una "futura" ampliación del Metro. Lo hizo tras mostrarse visiblemente sorprendida por el "espectacular" diseño de la galardonada estación de Alcázar Genil, la cual visitó junto a los principales representantes de la provincia. Fue algo así como una nueva inauguración del Metro, según admitió la propia Díaz (pseudovisita de inauguración en las cocheras", lo calificó ayer mismo), y después de sacar pecho con los datos de uso de la infraestructura registrados en lo que va desde su puesta en servicio (8,2 millones de usuarios en total, 5,6 millones en todo 2018, con una media de 27.800 viajeros al día).

La socialista fue interpelada para que se pronunciara sobre la demanda de numerosos municipios del Cinturón de la capital para la llegada del transporte: "Visto el impacto, tendremos que trabajar en el futuro en esa ampliación, en la mejora del servicio, en la cantidad de trenes y en los horarios", aseguró. Díaz dijo además que será "sensible" a la hora de tratar el asunto, "que costó mucho trabajo, con las últimas modificaciones y ajustes para que diera un resultado óptimo". La presidenta no especificó más, pero dejó por primera vez la puerta abierta a las múltiples opciones que se plantean dentro de la palabra "ampliación".

Entre las propuestas lanzadas en los últimos años destaca la creación de una segunda línea que atraviese el centro como la proyectada en 2003, o la implantación de nuevas líneas que conecten la cornisa sur del Cinturón (zonas de Huétor Vega y Monachil) con el Zaidín. También la extensión del actual trazado hasta Churriana y Las Gabias por una punta, y Atarfe, Santa Fe y el aeropuerto por la otra.

La posibilidad de incrementar las capacidades del Metro es una cuestión surgida prácticamente desde su apertura. Díaz lo reconoció ayer y lo justificó con que "los granadinos lo hicieron suyo desde el primer día". Los responsables de la Junta siempre se han mostrado abiertos, pero cautelosos. Apenas un mes después de la inauguración, el consejero de Fomento Felipe López estimó que hasta 2020 no se abordaría el estudio de la ampliación, ya que antes "no era posible ejecutar otra infraestructura de esta naturaleza en Granada". Más recientemente, en abril, fue la delegada Sandra García quien mantuvo esa misma fecha y zanjó las especulaciones con un clarificador "hay que disfrutar del Metro". En el último Pleno del Ayuntamiento, el PP preguntó si el Consistorio había iniciado algún tipo de proyecto para el estudio de la línea 2 del Metro por el centro de la capital. El debate seguirá creciendo, y más tras las palabras de Díaz.