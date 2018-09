El Talgo a Madrid no permitirá la bajada de pasajeros en Linares

La esperada visita del ministro de Fomento José Luis Ábalos a Granada, prevista para septiembre, debe servir para fijar un horizonte para la llegada definitiva del AVE a la ciudad y, además, para responder al cúmulo de preguntas que han dado de sí los tres años y medio de aislamiento ferroviario. Una de ellas será detallar cómo se realizará la conexión con Madrid mediante el tradicional Talgo por la vía de Moreda que se cerró en abril de 2015 para un periodo de cuatro meses y que ya va por los 41. Actualmente, los trenes que unen Almería con Madrid hacen una parada en la estación jienense de Linares-Baeza, una escala que también realizará el tren de Granada aunque, en este caso, no se permitirá la subida y bajada de viajeros ya que el objetivo es el cambio de maquinista para cumplir con la normativa vigente en el sector ferroviario que limita las horas que estos profesionales pueden conducir un tren. El caso de que la parada sea en la estación de Linares-Baeza, que se realizará en los viajes en ambos sentidos, se debe a que aquí existe una residencia para maquinistas al ser un nudo de las comunicaciones ferroviarias en Andalucía. Con esta medida, los trenes podrán cubrir el trayecto en unas cinco horas, el tiempo que avanzó el Ministerio de Fomento el pasado mes de agosto cuando anunció la reapertura de la línea de Moreda que, de todas maneras, aumenta el tiempo que se tarda en la actualidad con la combinación de autobús hasta Antequera y AVE hasta Madrid, que tarda aproximadamente cuatro horas y que, por ejemplo, mañana tendrá cinco salidas desde Granada de las cuales todas están al completo excepto el autobús que partirá de la estación de Andaluces a las 18:40 horas. Por contra, el Talgo que volverá a circular por la vía de Moreda tendrá una salida hacia la capital de España a las 8:00 horas, mientras que regresará a las 17:00 horas y llegará a Granada pasadas las diez de la noche, contando con la parada técnica en la estación de Linares-Baeza. Y una vez que entre en funcionamiento el AVE, el tiempo de viaje se reducirá hasta las tres horas, aunque esta opción sigue a expensas de las novedades que pueda aportar el ministro Ábalos en Granada, toda vez que Adif no ha ofrecido información del avance de las pruebas en la Línea de Alta Velocidad entre Granada y Antequera desde el pasado mes de julio, cuando se anunció que, según la planificación prevista, el objetivo era ponerla en servicio "en el menor plazo posible", aunque el nuevo Ejecutivo se ha acogido como el anterior de Rajoy a temas de seguridad para no concretar la llegada.

La previsión es que en septiembre, a la vista del resultado de las pruebas, se avance en la entrega de documentación y se establezcan plazos con mayor certidumbre para la restitución del servicio ferroviario en Granada.

Está previsto que en los próximos días circule una locomotora con material embarcado

Este verano, las pruebas en las instalaciones de suministro eléctrico a diferentes componentes del AVE, como la catenaria y subestaciones, están prácticamente concluidas. Está previsto cerrar toda la documentación de seguridad vinculada a los enclavamientos e instalaciones asociadas a principios de septiembre, para remitirla después a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, agrega el Ministerio. También están en marcha las pruebas de las instalaciones del Control de Tráfico Centralizado, que permite regular los equipos que intervienen en la regulación del tráfico ferroviario de la línea.

Está previsto cargar los datos del control de tráfico en el Centro de Regulación y Control (CRC) de la línea, el puesto de mando desde el que se controlará la circulación ferroviaria, a finales de septiembre. Respecto al sistema de señalización, se están llevando a cabo todas las operaciones necesarias para vincular las instalaciones de la LAV Córdoba-Málaga y de la LAV Antequera-Granada, con el objetivo de que los equipos de ambas líneas sean plenamente compatibles.

También está previsto para estos días iniciar las pruebas finales del sistema de señalización de la LAV Antequera-Granada, que incluyen la circulación de una locomotora con equipo embarcado.