Tico Medina, el gran embajador de La Alpujarra

Ha muerto mi amigo Tico Medina. Hace unos días lo llamé y me dijo que se encontraba mal en el hospital y que no podía moverse a causa de una intervención. Recordamos viejos tiempos. Él me dijo que si se ponía bien quería compran una casa en La Alpujarra, en un pueblo chiquito.

Esta gran persona fue pionera en dar a conocer La Alpujarra dentro y fuera de Granada en distintos medios. Con Andrés Segovia la visitó. A los dos les encantaba comer jamón a tacos en el bar de Alfonso de Pampaneira y en los bares de Paco López (padre) y José Pérez (padre) de Capileira. Visitaron también Pórtugos, la Taha, Trevélez, Busquístar y otros lugares.

Yo en nombre del pueblo de Bérchules lo invité para que pronunciara el pregón de la Nochevieja en agosto. También, en nombre de Lanjarón lo invité para que diera el pregón de las fiestas de San Juan. En mi pueblo de Dúrcal fue homenajeado por la Asociación Cultural Almósita.

Otras veces ha venido a La Alpujarra y yo le he acompañado. Hace unos años vino a Lanjarón con Andrés Cárdenas para que lo viera el curandero Federico (ya fallecido) en el Barrio Hondillo. El curandero le dijo que su enfermedad era casi incurable. Cada semana solía llamarme para saber cómo me encontraba yo y La Alpujarra.

Hace casi cinco años cuando se enteró que mi perro 'Lolo' había muerto le dedicó una crónica periodística con un dibujo de Guadalupe. Fue una persona entrañable y el gran maestro del periodismo de España.

El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra estaba esperando que se pusiera bien para acogerlo y donarle un castaño centenario y un bastón realizado con madera de castaño. Él tuvo conocimiento de ello hace unos meses. Le encantó y prometió ir cuando la pandemia menguara. No ha podido ser. No estaría mal que ese castaño lo apadrinara su hijo Nacho Medina, otro gran entusiasta de La Alpujarra. Descanse en paz mi amigo Escolástico Medina.