Tiempo en Granada | Ni agua ni abanico ni ventilador

Ni agua ni abanico ni ventilador. No hay nada que pueda combatir este calor a menos que puedas disfrutar de una piscina o de ir a la playa. Los expertos recomiendan no salir a horas puntas por si el golpe de calor acecha entre las personas más vulnerables. Además, esto parece que continúa porque la segunda ola no ha terminado aunque las temperaturas parece que empiezan a descender.

La capital granadina y la comarca de Loja empiezan el fin de semana con la misma temperatura, 39 grados de máxima. Lo que sí parece cambiar son las mínimas, en Loja van a pasarlo un poco peor por la noche con 24 grados y en Granada baja hasta los 19.

En la comarca de Baza las temperaturas se van manteniendo como toda la semana, 37 grados de máxima y 16 de mínima. Se coloca como una de las zonas menos calurosas en horas nocturnas, cosa que es beneficioso para descansar mejor.

En la costa granadina tampoco parece haber muchos cambios. Motril se ancla en los 33 grados como máxima y a 23 como mínima.

Además, los cielos van a estar despejados. También hay una pequeña probabilidad de nieblas en el litoral. Temperaturas sin cambios, localmente en descenso las máximas. Vientos variables flojos, tendiendo a componente este en las comarcas de Guadix y Baza, y a componente sur en el resto del interior.