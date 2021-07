Tiroteo en Granada: disparos entre dos grupos de personas en el Almanjáyar por temas de marihuana

Son pasadas las seis de la mañana en la calle Rey Ben Ziri, en la zona de Almanjáyar de Granada capital. Un estruendo despierta a algunos de los vecinos de la citada vía. "Ha sonado como un disparo", se dicen, tras lo que confirman su sospecha de forma casi simultánea con otro nuevo estruendo, al que le sucede alguno que otro más. Todas las miradas van hacia la zona en la que se encuentra el portal 38, en cuyas inmediaciones hay al menos una quincena de personas. "Ha sido por la marihuana", comentaba horas más tarde algún que otro transeúnte de la zona, cuando aún sigue tomada por la Policía Nacional. Y es que todo apunta, según ha podido saber Granada Hoy a través de fuentes cercanas a la investigación, a que una disputa previa por un posible vuelco de marihuana habría desembocado en un tiroteo en el que no ha habido ningún herido.

Sobre las 6:30 horas de este viernes 16 de julio, según testigos, dos grupos de al manos una quincena de personas, aunque el número podría ser mayor, habrían comenzado una trifulca en la que se habrían visto implicados varios vehículos, a la altura del portal 38 de la calle Rey Ben Ziri del barrio de Almanjáyar en la zona Norte de Granada capital.

Un robo de marihuana habría desencadenado esa disputa inicial que finalmente ha acabado con un intercambio de disparos entre los implicados que incluso llegaron a alcanzar a vehículos estacionados en la vía. Ante ello, la Policía Nacional realizó un amplio despliegue en la zona para evitar posibles represalias a tenor de lo ocurrido, mientras que se ha abierto una investigación para esclarecer este incidente, que no parece haber dejado ningún herido, según la información inicial a la que ha podido acceder este diario.

Si bien, la principal hipótesis que manejarían los investigadores es que la marihuana estaría detrás de esta disputa en la que se registraron varios disparos. Pese a que la investigación está abierta y no hay confirmación oficial por parte de la Policía Nacional de estos detalles, desde el Cuerpo sí que se ha comunicado que el primer aviso recibido ha sido a las 6:42 horas, a través de una llamada derivada desde el 112, en la que se informaba del tiroteo en el que no ha habido heridos. Según fuentes de la Policía Nacional, de momento no hay ningún detenido por estos hechos, pero sí que se está tomando declaración a testigos para así identificar y posteriormente poder investigar o arrestar a los implicados.

Para ello, efectivos de la Policía Científica y la Policía Judicial trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios, mientras que agentes de Seguridad Ciudadana permanecen también en la zona para evitar posibles enfrentamientos posteriores a tenor de lo sucedido.