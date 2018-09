"Todas las leyes educativas han aportado algo"

El proceso del inicio del curso académico finaliza con la incorporación a las aulas de los alumnos de las enseñanzas medias, momento para reflexionar sobre lo que está por llegar y las últimas medidas tomadas en un ámbito especialmente sensible, como es la Educación. En el despacho del delegado provincial, Germán González, lucen los regalos y detalles de centros educativos de toda la provincia. Son los únicos detalles de color en una sala sobria y parca. González reconoce que la comunidad educativa posiblemente tendrá que asumir una nueva legislación educativa. Habla de los recortes de Rajoy y saca pecho a cuenta de la plantilla docente.

-¿Satisfecho con el inicio de curso?

-Sí, en términos generales sí. Queda la Secundaria, pero por ahora todo está dentro de lo planificado. No tenemos grandes diferencias con otros años.

-Ya hemos tenido al primer grupo de padres que se han presentado en la Delegación para protestar, y todavía no han empezado las clases... La relación de la Administración con las familias parece que no es muy fluida...

-Esta casa es muy grande. Atiende a toda la comunidad educativa.

-Un padre me ha comentado que para cambiar a su hijo de centro ha tenido que venir cinco veces. Es un ejemplo de la relación de las familias con la Administración.

-Nuestros profesionales hacen su trabajo con la mejor disposición posible y dan la máxima información posible. También puedo sacar los casos en los que incluso nos han llegado a dar la enhorabuena por el trabajo hecho en esta casa.

-Lleva tres años como delegado, ¿ve el día a día de los institutos de forma diferente?

-Se ve distinto, porque tienes que tener una visión más amplia, ves el mapa entero. Siempre he estado en centros únicos de localidad y no he sentido algunas cosas como que a veces entre los centros quieren competir. Todos los centros funcionan dentro de un marco de igualdad de oportunidades independientemente de la zona.

-Uno de los logros en la provincia ha sido la reducción al mínimo histórico de la tasa de absentismo, pero quedan pendientes las tasa de abandono y fracaso escolar... Se han anunciado varios programas para mejorar esos indicadores. ¿Qué objetivo tienen?

-Quisiéramos llegar a la erradicación completa, pero tenemos que ser realistas. Primero tenemos que romper el escollo, empezar a reducir, encontrar fórmulas y mejorar las herramientas para reducir esos porcentajes. Es necesario que concienciar a toda la sociedad de la necesidad de la democratización del éxito escolar. El abandono escolar es que se va sin título, en mitad del proceso, deja los estudios. No está ligado al absentismo. Tenemos que conseguir que los que se queden en el instituto además tengan éxito.

-¿Eso supone rebajar el listón?

-El éxito educativo no se mide en que todos sepan menos. Hay que dar herramientas para solventar las dificultades. ¿Qué pasa con un niño que con 6 años va al cole dando botes de alegría y luego con 16 no quiere ir? Tenemos que analizarlo desde muchos puntos de vista. Cómo introducimos el conocimiento y cómo llegamos a los niños. El método tradicional, sabemos el éxito que tenía. Poquitos continuaban y el resto se quedaban por el camino. Hemos cambiado el modelo para que cada niño encuentre lo que quiera ser. No se trata de enseñar menos Matemáticas, sino de buscar estrategias para aprender más y mejor.

-El elitismo perdura en cuestiones como la elección de centro...

-Yo no juzgo los motivos para la elección de centro. Sí que cuando alguien dice que un centro no es de su agrado... les pido que me lo expliquen. En general el procedimiento de escolarización ha permitido que los centros educativos estén en igualdad de oportunidades. Aunque cada uno luego puede tener su motivación para elegir centro.

-De vuelta al inicio del curso, uno de los temas sociales que ha sido noticia en las últimas semanas ha sido qué hacer con los menores no acompañados. El sistema educativo también tiene que dar respuesta a estos chicos.

-Tienen una situación muy específica. Son menores no acompañados, con una edad cercana a los 16 años, y que no se sabe dónde van a estar. Vamos a atender a la necesidad primaria.

-¿De cuántos se trata?

-Hay cuatro centros en la provincia, con unas 120 plazas y ocupadas no hay ni la mitad. Hacemos una atención en esos centros de acogida del estilo de la domiciliaria. Cuando establecen una vivienda fija tienen su instituto de referencia. La nuestra es una atención primaria a unos chicos que tienen una situación muy complicada.

-Cambio de tercio. La novedad es que no hay Francés en primero y segundo de Primaria después de que se preguntara a los directores de los centros. Podrían haber preguntado antes...

-Creo que preguntar a los centros está bien. Pensamos que hay que hacerlo. Nosotros abrimos los procedimientos para la elaboración de las políticas educativas, pero también hay momentos en los que hay que pararse. No es que no se haya preguntado antes. Cuando se introdujo el Francés en Primaria se volvió a preguntar. Los procesos legislativos tienen sus cauces y la comunidad educativa pueda participar. Ahora se ha hecho una consulta, una evaluación a mitad del proceso. Una vez detectada esa inquietud hemos decidido tomar aire y ver cómo podemos mejorar en determinados aspectos.

-Otra demanda de los centros, aparte del Francés, es la dotación de recursos. Hay más docentes que nunca, pero venimos de años muy complicados.

-No veo el vaso tan medio vacío. Hemos tomado muchas decisiones en los tiempos más complicados y adelantándonos a la recuperación de derechos del profesorado. Con respecto a Infantil y Primaria no ha habido una contención real del gasto educativo, los recursos iban en función de la necesidad del momento. Eso no se modificó en ningún momento. Mantuvimos el cupo 13, el cupo 14, la ratio, que podíamos haberla incrementado al 20%... aquí no se ha llegado a ver clases de 30 alumnos, como en otras comunidades. Hay que recordar esa parte. Sobre eso que no hemos tocado, lo que hemos hecho es aumentado la plantilla. En este año vamos a tener 500 maestros más en Andalucía, y 1.200 hasta 2020. En Secundaria hubo un cambio con respecto a las horas lectivas y hubo un ajuste en el profesorado, pero es algo que en estos dos años hemos revertido.

-Las unidades, pese al aumento de recursos que afirma, se siguen perdiendo a causa de la natalidad. Fampa Alhambra ha dado su cifra, y falta saber el cálculo de la Administración.

-Cada año se ponen las unidades necesarias, ni más ni menos. Un centro tiene que tener los recursos para funcionar con la población escolar que tiene.

-Una clase de 25 niños de 3 años es legal, pero se antojan demasiados niños...

-Hay un debate sobre la ratio y la bajada de ratio atendiendo a la natalidad, pero que está sesgado porque no tiene en cuenta lo que ocurre en toda la provincia. La bajada de la natalidad no es generalizada, sostenida, que en todos los municipios afecta igual. Bajar la ratio sería una medida selectiva.

-¿Por qué selectiva y no general?

-Para hacerla general tendríamos que revisar las infraestructuras educativas, de entrada. Porque además, insisto, si lo que se dice es que se baje la ratio en un centro... ¿lo mantenemos en otro que sí está lleno y mantiene las tres líneas desde hace diez año? Hay zonas donde no hay una bajada, incluso hay más. Y hay otras zonas donde la evolución es distinta y ha bajado. Lo planteamos en el proceso de Repensar la Primaria. Lo que se priorizaba -y yo estoy de acuerdo- era el incremento de recursos, que es lo que hemos hecho. El problema no es tanto la ratio por unidad como que aumentáramos el número de recursos.

-¿Cuándo van a preguntar a las familias y resto de miembros de la comunidad educativa?

-Hay que preguntarles a las Ampas, a los docentes, a los partidos políticos, a los sindicatos... es un proceso abierto y vivo.

-Ha mencionado la recuperación de derechos de los funcionarios. También los docentes de la concertada plantean sus reivindicaciones...

-Todo lo que pueda estar en mesa de negociación excede a mi competencia como Administración en Granada. Sé que hay conversaciones en ese sentido.

-Aparte de la recuperación de la plantilla docente, en los centros también se reclama que se refuerce la plantilla del resto de trabajadores, conserjes, limpiadoras, administrativos... No dependen de Educación, pero trabajan en colegios e institutos.

-En Andalucía hemos tomado decisiones para afrontar las dificultades a las que nos ha arrastrado las políticas de Mariano Rajoy. Se afectó de manera directa al número de trabajadores. La contención del gasto se puede hacer tomando otro tipo de decisiones. La tasa del 10% del Partido Popular...

-Que ya no está. Ahora hay otro partido en el Gobierno...

-Y ya están cambiado las cosas...

-¿Y se va a cambiar la ley educativa, otra vez?

-Es necesario y de justicia que cambie. Cambiar lo que no funciona no significa romper con todo. A veces no nos damos cuenta de que se ha profundizado en un sistema. Cuando se hace un cambio profundo es con la Logse. Los alumnos estaban escolarizados gasta los 14 y se pasa a los 16. Se hizo un libro blanco para la reforma, hubo centros experimentales, hubo diálogo con la comunidad educativa... todo lo que ha venido detrás ha sido profundizar. Hay cosas que entendemos que son perniciosas para el sistema y así lo hemos denunciado. Pero esto no significa que se vaya a romper con todo. Sobre ese tronco vamos a cambiar. Todas las leyes han aportado.

-Incluso la Lomce...

-La Lomce ha aportado lo que no tenemos que hacer, y por eso la vamos a quitar. La Lomce ha dicho que tenemos que evaluar los centros haciendo rankings, que tenemos que hacer una evaluación segregadora en cuarto y en sexto de Primaria. En esos aspectos estoy convencido que se va a retirar.

-¿Una opción que se puede estudiar es el cambio de calendario?

-No digo que no pueda haber ese debate, pero a día de hoy incluso cada universidad tiene su propio calendario. No hay una única fórmula. Probablemente llegue un día en que se llegue a un mismo calendario universitario dentro y fuera de Andalucía.

-Un estudio de CCOO reveló hace unos días que había habido plazas sin cubrir en las últimas oposiciones para profesor...

-Todo sistema de acceso puede tener un componente que puede estar fuera del control del aspirante. Se trata de la construcción de un tema al máximo nivel, con muchísimos factores alrededor. ¿Que el sistema debe mejorarse? Seguro que puede mejorarse. He pasado por algunas y sé de la complejidad y la dificultad que supone. Te estás jugando mucho.