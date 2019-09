La Toma y el Corpus, los festivos locales de 2020

Granada ya tiene sus festivos locales para el 2020. Serán el 2 de enero, Día de la Toma, y el 11 de junio, festividad del Corpus Christi.

La comisión municipal de Cultura ha dado hoy el visto bueno al expediente de días festivos para la capital, que se aprobará definitivamente en el pleno de este mes.

Y lo ha hecho no sin dejar constar la división que hay en la celebración del Día de la Toma. El concejal Carlos Ruiz Cosano (PP) se ha encargado de dar la visión histórica de la fiesta defendiendo que es "erróneo" definirla como una afrenta a los musulmanes y que "no fue especialmente agresiva en los primeros momentos". Por eso, cree que "Granada no debe dar la espalda a la fiesta, que no es de unos contra otros, debiendo superar las ideas simplistas", dijo.

La respuesta llegó del portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, que pidió "más rigor" histórico y aseguró, contra lo que había defendido el PP, que "sí se les obligó a convertirse y se quemaron libros". También el periodo temporal dejó un lapsus por parte del equipo de Gobierno al decir que ocurrió "poco después de las cruzadas", cuando fue "dos siglos después". En Podemos siguen defendiendo que se sustituya por el Día de Mariana Pineda.

La concejal de Cultura, Lucía Garrido, defendió que lo que se conmemora es la "concordia y el respeto".

La votación, finalmente, contó con 6 votos a favor (PP, Cs y Vox), 4 abstenciones (PSOE) y un voto en contra (Podemos-IU).